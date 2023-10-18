Речным перевозчикам готовят штрафы

Сегодня, 18 октября, на заседании ЗакСа Петербурга депутаты в первом чтении намерены рассмотреть законопроект, который отрегулирует правила швартовки судов на реках и каналах города. Документ разработан в Смольном, он предлагает ввести штрафы за стоянку катеров в неположенных местах. Авторы законопроекта отмечают, что документ позволит закрыть пробел в законодательстве и ввести санкции за нарушение правил, которые уже существуют. Эксперты и участники рынка говорят, что решение логичное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый закон предполагает, что за неоплату причала физические лица заплатят штраф в 5 тыс. рублей, а юридические лица — 100 тыс. рублей

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Новый закон предполагает, что за неоплату причала физические лица заплатят штраф в 5 тыс. рублей, а юридические лица — 100 тыс. рублей

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Новый закон предполагает, что за неоплату причала физические лица заплатят штраф в 5 тыс. рублей, а юридические лица — 100 тыс. рублей. В случае швартовки в неположенных местах граждан предполагается штрафовать на 5 тыс. рублей, а юрлиц — на 50 тыс. рублей. Правила в первую очередь вводятся для туристических катеров, но будут действовать и на остальные плавсредства, например частные лодки.

По данным комитета по транспорту, в Петербурге действуют 19 городских причалов. Заключено 75 договоров на швартовки. Разовая швартовка стоит от 430 до 1880 рублей. Предусмотрены льготы при условии, что за сезон будет более тысячи случаев пользования услугой. Средства, которые платят за причаливание, поступают в бюджет города.

Депутат ЗакСа от «Единой России», председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев в разговоре с «Ъ-СПб» подчеркнул, что новшества касаются только городских причалов для катеров. Рыбак на резиновой лодке может остановиться, например, на гранитной набережной на Неве, и его не заставят платить. Список всех причалов, которых коснется законопроект, можно найти на сайте prichal-spb.ru. Цены зависят от места остановки, времени суток и характеристик судна.

По мнению господина Цивилева, законопроект закроет недостатки в законодательстве: тарифы на швартовку есть, но санкций за ее неоплату — нет.

«Рынок активно развивается, и люди начали пользоваться городской услугой без оплаты»,— отмечает господин Цивилев.

Законопроект поддержали в комиссии ЗакСа по вопросам правопорядка и законности.

«На сегодняшний день, к сожалению, инструменты воздействия есть, но они не работают. У нас не составлено ни одного протокола, если человек осуществил высадку пассажиров нелегально. Все понимают, что так делать нельзя, но никаких санкций не применяется. На сегодняшний день в комтрансе есть один катер, который осуществляет мониторинг, создана служба, которая за этим следит. Думаю, со следующего года новый закон заработает»,— высказался депутат ЗакСа от «Единой России», председатель комиссии по вопросам правопорядка и законности Константин Чебыкин.

По мнению господина Чебыкина, штрафы — это только первый шаг в регулировании сферы. Он считает, что нужно принять и другие законы, которые установят правила для прогулочных катеров.

«Нарушений много, особенно в высокий сезон. Должны существовать определенные правила движения по рекам и каналам. У нас даже пробки создаются. Нужно определить, когда можно двигаться в одну сторону, кто кого должен пропускать. Некоторые превышают скорость, неправильно причаливают. Там очень много вопросов на самом деле. Судовладельцы включают громкую музыку в четыре-пять утра, что создает неудобства для жителей в районе Фонтанки, Мойки»,— говорит депутат.

Решение приветствуют и участники рынка. Как рассказали «Ъ-СПб» в компании Astra Marine, которая занимается пассажирскими перевозками по рекам и каналам Петербурга, законопроект поможет навести порядок в сфере. В компании рассказали, что таким бизнесом занимаются в том числе нелегалы, которым придется вывести его из тени.

«Между официальными перевозчиками конфликтных моментов при швартовке практически не бывает. А между официальными и частными они случаются — и тогда официальная компания обращается в Агентство внешнего транспорта с просьбой урегулировать ситуацию. Минусом является то, что у частных неофициальных перевозчиков на судне обычно не работает или отключена рация. То есть с ними сложно наладить оперативную коммуникацию»,— отметили в компании.

После принятия законопроекта, как считает перевозчик, может появиться больше места для причаливания и маневров. Но при этом важно усилить контроль спусков и причалов от нелегальных швартовок, чтобы у легальных участников рынка появилось больше возможностей для развития собственной сетки водного транспорта.

Анастасия Захарова