Очередники освоили бюджет

В 2023 году очередники в Петербурге получили социальные выплаты на общую сумму 18 млрд рублей, что составляет 97% от запланированного бюджета на весь 2023 год, сообщила вчера пресс-служба Смольного. Выплатами обеспечены 4,6 тыс. человек, всего до конца года их получат более 5 тыс. семей на сумму более 21,4 млрд рублей. В 2022 году содействие оказали 5,9 тыс. семей на сумму более 19 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным жилищного комитета Санкт-Петербурга, всего в прошлом году содействие было оказано 5,9 тыс. семей на сумму более 19 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По данным жилищного комитета Санкт-Петербурга, всего в прошлом году содействие было оказано 5,9 тыс. семей на сумму более 19 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Социальные выплаты предоставляются петербуржцам, относящимся к шести категориям городских очередников: жителям расселяемых коммунальных квартир, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, заемщикам и созаемщикам по ипотечным кредитам, очередникам «общей» очереди, в том числе работникам бюджетной сферы и молодым семьям.

К настоящему времени молодые семьи получили 859 свидетельств на общую сумму 2,06 млрд рублей. Заемщикам по договорам ипотечного кредитования выдано 292 свидетельства на общую сумму 291 млн рублей. В рамках расселения коммунальных квартир выдано 1530 свидетельств на 3,85 млрд рублей. Очередникам из общей очереди выдано 710 свидетельств на 1,88 млрд рублей. Многодетные семьи получили 829 свидетельств на сумму 6,91 млрд рублей.

Социальные выплаты также получили 223 из 225 семей, имеющих детей-инвалидов. Оставшимся двум семьям вручат свидетельства в ближайшее время, заверяют в Смольном. Таким образом, в городе на Неве практически ликвидирована очередь на получение соцвыплат для этой категории жителей — речь идет о горожанах, вступивших в программу до 28 июля 2023 года. Средний размер социальной выплаты семьям с детьми-инвалидами — наибольший среди всех категорий: около 10,3 млн рублей.

Кроме того, недавно в Петербурге была запущена социальная ипотека — новый механизм помощи в приобретении жилья для городских очередников. Теперь квартиры в домах из адресного перечня программы «Доступное жилье» могут выбрать участники и других жилищных программ. Более того, они смогут купить квартиры в капитально отремонтированных домах по льготной стоимости, используя при этом средства социальной выплаты. В том случае, если соцвыплаты и собственных средств не хватит для покупки квартиры, участник сможет оформить льготный ипотечный заем в Центре доступного жилья.

По данным жилищного комитета Санкт-Петербурга, всего в прошлом году содействие было оказано 5,9 тыс. семей на сумму более 19 млрд рублей. Из них полторы тысячи — это молодые семьи, столько же — проживающие в коммунальных квартирах, тысяча — заемщики по ипотеке, 750 — многодетные, 700 — из общей очереди без льгот, 100 — семьи с детьми-инвалидами. В прошлом году общая очередь семей, состоящих на жилищном учете, сократилась на 13 тыс., за первое полугодие 2023 года — на 5 тыс., сейчас в очереди находится примерно 90 тыс. семей.

Александра Тен