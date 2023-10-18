Участник банды «черепашек-ниндзя» получил срок

Алексей Трубников, участник банды, промышлявшей в начале 2010-х в Петербурге громкими ограблениями банков, получил суровый приговор. Долгое время ему удавалось скрываться от правоохранительных органов, однако в итоге в апреле прошлого года он был пойман. На последнем заседании Трубникову дали девять лет в ИК строгого режима. По версии следствия, ОПГ основали легендарный в криминальных кругах вор-рецидивист Яков Суббота и известный неонацист Руслан Мельник. В деле фигурируют также захват заложников, вымогательства и грабежи с выпиливанием пола и потолка. За свои проделки компания получила в прессе прозвище «черепашки-ниндзя». Банде за недолгий период удалось заполучить более 65 млн рублей, а за главарем Субботой также числится ряд других дерзких преступлений, включая кражу скрипки Страдивари и древних рукописей, а также проникновение в дом экс-главы российской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долгое время Алексею Трубникову удавалось скрываться от правоохранительных органов, однако в итоге он был пойман в апреле прошлого года

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Долгое время Алексею Трубникову удавалось скрываться от правоохранительных органов, однако в итоге он был пойман в апреле прошлого года

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд во вторник, 17 октября, признал Алексея Трубникова виновным в бандитизме (ст. 209 УК РФ) и нескольких эпизодах разбойных нападений (ст. 162 УК РФ) и назначил наказание в виде девяти лет в колонии строгого режима. В материалах дела говорится, что с лета по осень 2012 года преступники совершили ряд ограблений банков, ювелирных магазинов и квартир. По версии правоохранителей, ОПГ создали в январе 2012 года Яков Суббота и Руслан Мельник. Последний преимущественно и руководил всей деятельностью преступной группы, куда также входили его младший брат Артем, Максим Капаров, Игорь Науметов, Виталий Кулигин, Алексей Баженов и Дмитрий Байдюк. В 2016 году Руслан Мельник был приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Капаров — к 13 годам, а Мельник-младший и Науметов получили по девять лет каждый. Виталий Кулигин и Алексей Баженов заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. С учетом этого суд отправил первого в колонию строгого режима на восемь лет и шесть месяцев, а второго — на семь лет. Дело Субботы все еще находится на рассмотрении в горсуде.

В обвинительном заключении сказано, что каждое преступление соучастники тщательно планировали, длительное время изучая ставший мишенью объект, после чего в ряде случаев захватывали сотрудников организации, на которую собирались напасть, и получали у них с помощью угроз коды доступа и ключи от помещений. Иногда грабители использовали достаточно изощренные способы: они нападали на владельцев соседних с банком квартир и, оказавшись в жилище, выпиливали и выламывали пол или потолок, чтобы попасть в хранилище денег. Кроме того, члены банды соблюдали конспирацию, обращаясь друг к другу только по номерам, а настоящих имен не называли. За эту изобретательность СМИ называли группировку «черепашками-ниндзя».

Так, по данным следствия, банда с оружием ворвалась ювелирный салон «585» на улице Бабушкина, похитив тогда более 14,6 млн рублей. В то же время они взяли в заложники двух жильцов дома. В конце июля они ограбили банк ВТБ-24 на Московском проспекте, прихватив с собой порядка 7,7 млн рублей. Затем вооруженное нападение было совершено на «Гранд Инвест Банк» на Малоохтинском проспекте. В заложниках были шесть человек, а сумма награбленного составила более 1 млн рублей. Далее в банке АКБ «Российский капитал» на проспекте Стачек им удалось заполучить более 3 млн рублей. Последнее преступление ОПГ совершила в ноябре того же года: они напала на жителей дома на улице Красного Курсанта и силой отобрали 12 тыс. рублей. В прокуратуре сообщили, что всего злоумышленники похитили деньги и имущество на сумму более 65 млн рублей. Они хранились в виде так называемого «общака» (воровской кассы).

В ноябре 2012 года после очередного ограбления большинство членов ОПГ повязали силовики. Двоим, правда, удалось сбежать. Одним из них и был Алексей Трубников. Он скрывался от следствия почти 10 лет, пока в апреле прошлого года его не задержали в Петербурге по месту прописки. Второй — гражданин Украины Дмитрий Байдюк — и сейчас в розыске. Любопытно, что историк Олег Соколов, осужденный в 2020 году за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что именно Байдюк якобы был любовником девушки.

Отметим, что лидер налетчиков Яков Суббота был неоднократно судим за кражи и разбои еще с 90-х годов. За плечами рецидивиста — похищение скрипки работы Страдивари и Штайнера из московского Музея имени Глинки, а также более 200 книг-инкунабул из Государственной исторической библиотеки. Не раз Суббота попадался на квартирных кражах, причем среди пострадавших были и известные люди из мира шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова. Также в 2018 году его обвинили в налете на особняк экс-руководителя ФТС, ныне генсека Ассамблеи народов Евразии Андрея Бельянинова.

Другой лидер, находящийся за решеткой лидер банды Руслан Мельник, также известен как идейный вдохновитель экстремистской неонацистской группировки Mad Crowd, в которую некогда входили такие видные деятели ультраправого движения, как Алексей Воеводин по прозвищу «СВР» (Сделано в России.— «Ъ-СПб») и Дмитрий Боровиков (Шульц). На счету Mad Crowd избиение китайских студентов, нападение на лиц кавказской национальности, а также взрыв кафе «Макдональдс» на Невском проспекте в 2003 году. В 2006 году Мельник уже был приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Андрей Кучеров