«Биокад» испытает препарат для предупреждения сахарного диабета 1-го типа

Петербургская биотехнологическая компания «Биокад» получила разрешение от Минздрава РФ на запуск клинического исследования препарата для предупреждения развития сахарного диабета 1-го типа, сообщили «Ъ-СПб» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: компания BIOCAD Фото: компания BIOCAD

Инвестиции в разработку препарата и исследования составили около 1 млрд руб. Работа велись учеными BIOCAD совместно с РНИМУ им. Пирогова с 2020 года.

При сахарном диабете 1-го типа у больного разрушаются бета-клетки поджелудочной железы, из-за этого организм теряет способность синтезировать инсулин. Препарат, разработанный петербургской компанией, создан на основе моноклональных антител и потенциально способен предотвратить разрушение бета-клеток.

Директор Института трансляционной медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова Дмитрий Чудаков рассказал, что если препарат окажется эффективным, то терапия позволит существенно отстроить зависимость пациентов с диабетом от инсулина.

Первую фазу клинического исследования проведут в Петербурге. В ней смогут принять участие здоровые добровольцы мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет.

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