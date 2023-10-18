«Домострой» зашел в чужое банкротство

В реестр требований признанного банкротом предпринимателя, депутата гордумы Челябинска Олега Иванова требуют включить 238,8 млн руб. Заявление направила конкурсный управляющий строительной компании «Домострой» Татьяна Плотникова. По данным истца, депутат фактически руководил организацией через аффилированных с ним лиц, поэтому несет ответственность за банкротство компании. В рамках дела о несостоятельности «Домостроя» суд рассматривает заявление о привлечении Олега Иванова, а также еще четырех человек и семи организаций к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июне суд заключил Олега Иванова под стражу

Фото: Михаил Бычков В июне суд заключил Олега Иванова под стражу

Фото: Михаил Бычков

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ООО «Строительная компания “Домострой”» (СК «Домострой») о включении в реестр кредиторов владельца ООО «Альфастрой», депутата городской думы Челябинска Олега Иванова, требований на 238,8 млн руб. Заседание по делу назначено на 14 ноября. Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Заявление в рамках дела о личном банкротстве депутата подала конкурсный управляющий СК «Домострой» Татьяна Плотникова. Одновременно она попросила суд приостановить рассмотрение вопроса до вступления в силу судебного акта по ходатайству о привлечении Олега Иванова к субсидиарной ответственности по долгам «Домостроя».

Это заявление было направлено в феврале 2020 года. Кроме депутата конкурсный управляющий просит привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителя и владельца СК «Домострой» Алексея Шумилова и Эдуарда Бойко, супругу господина Иванова Татьяну Завгороднюю и его отца Виктора Иванова, а также компании АПРИ «Флай плэнинг», ООО «Альфастрой», «Альфадевелопмент», «Флайинвест», «Альфаавтотранс», ООО «Управление материально-технического обеспечения “Альфастрой”» и управляющую компанию «Альфастрой».

Как пояснил «Ъ-Южный Урал» помощник конкурсного управляющего СК «Домострой» Евгений Данько, требования о привлечении Олега Иванова к субсидиарной ответственности связаны с тем, что он фактически руководил организацией, и из-за его действий во время банкротства компании не удалось сформировать нужную конкурсную массу. Помощник отметил, что подача заявления о включении долга в реестр кредиторов депутата нацелена на то, чтобы не пропустить предусмотренный законом срок для направления такого документа.

Согласно материалам дела о банкротстве «Домостроя», конкурсный управляющий указала, что Олег Иванов фактически руководил компанией вместе с АПРИ «Флай плэнинг» через Татьяну Завгороднюю, Виктора Иванова и контролируемую им группу компаний «Альфа групп». По ее словам, Алексей Шумилов и Эдуард Бойко являлись номинальными директором и учредителем компании. «“Флайинвест” и УК “Альфастрой”, по мнению конкурсного управляющего, являются организациями, имеющими в распоряжении бухгалтерскую и иную документацию должника. Иванов Олег Викторович является генеральным директором УК “Альфастрой”, которая по договору от 29 июля 2016 года оказывала услуги, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности должника»,— говорится в материалах дела.

Олег Иванов — руководитель и владелец ООО «Альфастрой», депутат Челябинской городской думы. Сейчас он содержится под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве. По версии следствия, будучи собственником и гендиректором строительной компании «Альфастрой», в 2017–2019 годах он скрыл более 516 млн руб. от налоговой службы. Также с мая 2023 года Центральный райсуд Челябинска рассматривает уголовное дело о преднамеренном банкротстве ранее принадлежавшего Олегу Иванову ООО «Строительное управление “Альфастрой”» (Элиста). Челябинский «Альфастрой» ранее получал крупные контракты на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию социальных объектов в регионе. В конце июня 2023 года в компании была введена процедура наблюдения из-за долга 3,7 млн руб. перед предпринимателем Виктором Сухачевым.

В июле этого года депутат подал заявление о признании себя банкротом, заявив о долге почти 44 млн руб. Из них 40 млн руб. составляют обязательства перед банком «Ак барс».

Финансовый управляющий Олега Иванова Олег Родин от комментариев по поводу новых требований отказался.

По сведениям «СПАРК-Интерфакс», ООО «СК “Домострой”» было зарегистрировано в Челябинске в апреле 2016 года. Компания была признана банкротом в 2019 году, в отношении нее открыто конкурсное производство. Основным видом деятельности общества являлось строительство жилых и нежилых зданий. Кредиторами СК «Домострой» выступают, в частности, компании «Техспецтранс», «Уралводоприбор», «Альфаавтотранс», «Строительный двор», АПРИ «Флай плэнинг», «Альфастрой» и банк «Авангард». Размер требований превышает 234 млн руб.

Адвокат бюро BMS Law Firm Денис Фролов поясняет, что необходимость приостановки производства по заявлению кредитора до рассмотрения вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности обусловлена тем, чтобы разные судьи не вынесли конкурирующие и взаимоисключающие акты. «При этом повышение очередности удовлетворения требований коммерческих организаций, сотрудничавших и связанных с должником, невозможно. Как правило, требования таких кредиторов включаются в третью очередь»,— поясняет Денис Фролов.

Руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов отмечает, что допускается понижение очередности требований, если суд установит, что кредитор финансировал деятельность должника в период его неплатежеспособности. «Добавлю, что задолженность по субсидиарной ответственности не подлежит списанию в рамках банкротства»,— комментирует Николай Попов.

Михаил Бычков