Алексей Русских потребовал уволить руководителя ульяновского «Дорремстроя»

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на аппаратном совещании сказал мэру Ульяновска Александру Болдакину, что директор МБУ «Дорремстрой» Николай Болдырев должен быть уволен.

Ранее работники заволжского подразделения «Дорремстроя» разместили на одном из телеграм-каналов открытое обращение к мэру Ульяновска и губернатору региона, в котором сообщили о проблемах с зарплатой, отсутствием запчастей, с неготовностью техники к зиме. При этом они отметили, что директор «Дорремстроя» у них даже не появляется и игнорирует их обращения.

Алексей Русских на аппаратном совещании обратил внимание мэра Ульяновска Александра Болдакина на то, что такой конфликт с Николаем Болдыревым «возникает не в первый раз». «Я считаю, что он не соответствует занимаемой должности и должен быть уволен. Разберитесь и мне доложите о решении», — сказал губернатор, также рекомендовав решить вопросы по повышению зарплаты и создания нормальных условия труда для людей.

Николай Болдырев был назначен на пост руководителя «Дорремстроя» в августе 2021 года, в мае 2022 года он покинул этот пост, на его место был назначен экс-глава администрации Ленинского района Александр Леонтьев, который опять же покинул пост в апреле 2023 года, когда директором снова стал Николай Болдырев.

К господину Болдыреву были претензии не только коллектива возглавляемого им предприятия и региональной власти, но и со стороны экоактивистов, которые жаловались в правоохранительные органы на сомнительные действия организации при сносе тополей в Заволжском районе города для якобы ремонта ливневой канализации.

Андрей Васильев, Ульяновск