Представитель «Единой России» отказался от мандата депутата Заксобрания

Представитель «Единой России» Александр Кузнецов отказался от мандата депутата Законодательного собрания Оренбургской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат регионального парламента Андрей Рейзлер.

«Новость вызвала бурю эмоций. Во-первых, человек стал депутатом по одномандатному избирательному округу. Во-вторых, оставляя свой пост, Кузнецов оставил только жалкую записку на имя председателя Заксоба. Кузнецов вообще последнее время заседания регионального парламента не посещал, видимо не считал нужным. Да и зачем такие мелочи "богатому человеку"? Он даже не удосужился доработать хотя бы до лета. Это важно, поскольку, по закону, выборы состоятся только в сентябре»,— написал политик в своем телеграм-канале.

Александр Кузнецов является генеральным директором ООО «Оренбург-СканСервис» и «Оренбург-РеалСтрой». Ранее он дважды избирался депутатом городского совета Оренбурга.

Евгений Чернов