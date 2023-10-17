«Лента» приобрела уральскую сеть магазинов «Монетка»

Федеральный ритейлер «Лента» закрыла сделку по приобретению уральской сети магазинов «Монетка». В пресс-службе компании сообщили о приобретении 99,999% долей в уставном капитале «РМ-Групп», материнской структуры «Монетки», через свою основную операционную фирму. Стоимость сделки не раскрывается, для покупки использованы собственные средства компании и заемное финансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Бизнес «Монетки» продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо, а магазины работать под существующим брендом. «Лента» начнет консолидировать приобретенный бизнес в своей отчетности с октября 2023 года.

В пресс-службе отметили, что сделка направлена на развитие формата магазинов у дома и усиление позиции «Ленты» на Урале и в Западной Сибири. Ритейлер ожидает, что благодаря сделке в 2025 году его выручка достигнет 1 трлн руб.

«Монетка» была основана в 2001 году в Екатеринбурге. В данный момент сеть управляет 2,01 тыс. дискаунтеров общей площадью почти 606 тыс. кв. м в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах Уральского федерального округа. Помимо этого, у уральской сети есть пять распределительных центров. Выручка компании в 2022 году составила 177,7 млрд руб., что на 28% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2023 года выручка компании выросла на 16,8%, а сопоставимые (LFL) продажи увеличились на 8,7%.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте