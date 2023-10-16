Ручной режим работает плохо

Губернатор Глеб Никитин призвал ускорить на федеральном уровне подключение предприятий к инженерным сетям. Эта процедура занимает от полутора до трех лет и тормозит развитие производств. Для решения проблемы предложено ранжировать сроки техприсоединения по объему потребления ресурсов, полностью перевести заявки бизнеса в электронный формат и интегрировать информационные системы ресурсоснабжающих организаций (РСО) с сервисом госуслуг и градостроительным порталом. Разбивка объектов на категории потребления уже помогла сократить сроки присоединения, однако представители РСО говорят о сложности строительных работ и низком потреблении при запрошенных инвесторами мощностях. В Минстрое РФ готовят нормативные акты о переводе единых заявок в электронный вид, предложения Нижегородской области в министерстве также готовы учесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению губернатора Глеба Никитина, при техприсоединении к сетям надо экономить самое дорогое — время

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ По мнению губернатора Глеба Никитина, при техприсоединении к сетям надо экономить самое дорогое — время

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Участники форума «Региональный инвестиционный стандарт-2023» обсудили в Нижнем Новгороде сокращение сроков техприсоединения к инженерной инфраструктуре. Согласно федеральным нормативным актам, подключение новых абонентов к сетям водоснабжения и водоотведения вне зависимости от категории объектов может занимать до полутора лет, к тепловым сетям — до трех лет, подчеркнул длительность процедур губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Затянутые сроки и стоимость подключения давно беспокоят как инвесторов, так и ресурсоснабжающие организации (РСО), которым строительство инженерных сетей также требует долгих процедур согласования и проектирования.

При этом проектная документация часто не всегда оказывается корректной, а прокладка сетей по планируемой трассе в ряде случаев просто невозможна, отметил заместитель министра строительства РФ Алексей Ересько. Губернатор отметил, что для снятия некоторых административных барьеров ему приходится лично звонить руководству энергоснабжающих компаний, чтобы договориться о скорейшем подключении крупных строящихся объектов.

«Хотя у нас отличные отношения с руководством РСО, не может каждый раз решаться вопрос по звонку губернатора!» — посетовал Глеб Никитин.

Одним из вариантов сокращения сроков подключения к сетям он назвал опыт Нижегородской области, где все инвестиционные проекты разбиты на категории по объему потребления ресурсов. В итоге региональным властям удалось ускорить процедуры в полтора-два раза. В частности, подобная система действует в муниципальных АО «Нижегородский водоканал» и «Теплоэнерго», рассказал зампред нижегородского правительства Вячеслав Горев.

«Мы сделали внутреннюю градацию сроков техприсоединения в зависимости от объема запрашиваемого ресурса и протяженности стройки. Это позволяет присоединить объекты к теплоснабжению за 6–12 месяцев, к водоснабжению и водоотведению — за 10–13 месяцев», — отметил господин Горев. Ранжирование предприятий по объему энергопотребления применяют электросетевые компании, однако недовольство бизнеса связано с несоблюдением оговоренных сроков, уточнил губернатор.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», с отменой льготного присоединения к электросетям была зафиксирована волна жалоб в органы власти и ФАС на задержки или отказы в подключении.

Однако и сами энергетики критикуют инвесторов, которые не потребляют заявленные ими мощности.

«Мы за десять лет построили десятки тысяч километров линий, подстанций, а загрузка не превышает 15% от того, что заявили и построили инвесторы. При этом только в тарифе не компенсировано порядка 210 млрд руб. наших затрат! Если бы потребности реально были выше, мы бы развивали сети. Но поскольку средства используются неэффективно, у компании нет денег вести опережающее развитие», — заявил заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» Алексей Мольский.

Он добавил, что «Россети» стремятся максимально сократить сроки создания своих объектов, заранее покупая стройматериалы и нанимая подрядчиков, но основную массу времени отнимает разрешение земельных вопросов.

Гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» Сергей Комиссаров поддержал энергетиков, сообщив, что частный бизнес использует только треть от заявленных мощностей.

«Мы строим огромную трубу, а заявленная мощность влияет на следующего потребителя, который сидит на этой трубе. Нужно, чтобы на высоком уровне заявки на мощности решались не только в пользу инвестора, но и в пользу РСО», — полагает он.

Участники форума согласились, что для сокращения сроков подключения необходимо интегрировать информационные системы ресурсоснабжающих организаций с Госуслугами и градостроительными порталами (в Нижегородской области это ГИСОГД). Это позволит не только актуализировать карту коммуникаций, но и резервировать участки под будущую инженерную инфраструктуру. Кроме того, активное внедрение электронных сервисов позволит формировать единые заявки и сократит бумажный документооборот.

В Минстрое РФ по этому поводу готовят соответствующие поправки к нормативным актам. «Я ни в коем случае не одобряю подходы некоторых ресурсников, которые, видя, что в действующих нормах прописано 18 месяцев, не сокращают сроки. Необходимо категорировать подключение, поскольку объект объекту рознь: малый торговый объект или глобальное производство. Подход должен быть дифференцированным», — подытожил Алексей Ересько.

Замминистра также пообещал, что предложения и опыт Нижегородской области будут учтены при корректировке законодательной базы.

Владимир Зубарев