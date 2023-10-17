Доставленные неудобства

Объем грузоперевозок автомобильным транспортом в Новосибирской области с начала года по август сократился на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего, по данным Новосибирскстата, перевезено в этот период 9,2 млн т. В то же время грузооборот, который зависит от дальности перевозки и массы груза, вырос на 10%. Как отмечают участники отрасли, на снижение транспортировки по автомобильным дорогам повлияло сокращение международного транзита — объем импортных перевозок снижается последние четыре месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За январь–август объем перевозок грузов автомобильным транспортом в Новосибирской области составил 9,2 млн т. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Новосибирскстат. Грузооборот в регионе в то же время составил 3,255 млрд т•км, что на 10% превышает соответствующий показатель по прошлому году.

Участники рынка автомобильных грузоперевозок связывают такую динамику с тем, что транспортные компании все больше используют более длинные маршруты внутри страны, уменьшая объем перевозимого груза. По данным системы «Платон» (российская система взимания платы с грузовиков), общий пробег грузовиков по федеральным трассам за минувшую неделю (cо 2 по 8 октября 2023 года) вырос на 8,2% к соответствующему периоду 2022 года. «Мы сейчас не наблюдаем какого-либо значимого сокращения внутренних перевозок по различным регионам России, включая Новосибирскую область. А вот объем импортных перевозок ощутимо снижается уже на протяжении последних четырех месяцев»,— говорит директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев.

Основной фактор влияния на объемы импорта — это курс рубля к иностранным валютам, в частности, к доллару и юаню, отмечает он. «При сохранении текущей волатильности вряд ли стоит ожидать существенного прироста даже в высокий сезон»,— полагает Игорь Чернышев.

Снижение числа заявок на внутренние и международные грузоперевозки в Новосибирской области отмечает директор ООО «Альтернатива» Иван Богатов. «Спад наблюдается с начала октября. Считаю, это связано с увеличением роста цен на бензин, закрытием автомобильных заправок. Экономически перевозить грузы автотранспортом стало невыгодно — рост тарифов не соответствует росту издержек на содержание автопарка»,— прокомментировал господин Богатов. По его оценке, из Новосибирска сократились объемы грузов в сегменте строительных материалов и оборудования. Аналогичный тренд отмечает гендиректор ООО «Изериал» Станислав Родионов. «Стало меньше заказов из Новосибирска — до 5%, а из Москвы в Новосибирск — больше. При этом раньше мы возили все подряд — стройматериалы и товары первой необходимости, а сейчас в основном трубы и металл»,— рассказал он.

В то же время участники рынка говорят о сокращении числа автоперевозчиков в Сибири. «Начиная с пандемии количество перевозчиков уменьшается год от года. Покупка новых машин становится почти нереальной, закупка запчастей выросла в цене более чем на 40%, стоимость бензина — все эти факторы сильно сократили общероссийский парк транспортных средств»,— говорит генеральный директор ГК «Маршал» Михаил Белоусов. Об этом говорит и основатель ATI.SU Святослав Вильде. По его словам, еще два-три года назад стандартное соотношение между количеством размещенных на ATI.SU грузов и машин, готовых их перевезти, было максимум два к одному. «Теперь это в среднем три-четыре, а иногда и пять к одному, то есть желающих отправить груз гораздо больше, чем исполнителей, готовых его перевезти»,— отмечает он. По данным Новосибирскстата, количество предприятий в регионе, занимающихся транспортировкой и хранением на начало 2023 года, сократилось на 1,3%. В то же время, по данным статистики СВП «Платон», в Новосибирской области с сентября 2022-го по сентябрь 2023 года на 7,7% выросло число перевозчиков и логистических компаний (всего по данным на 30 сентября в регионе таких организаций 8,3 тыс.).

«Мы видим значительное сокращение количества выполненных заявок на грузоперевозки на рынке в целом,— рассказывает Санджар Ашуралиев.— И в первую очередь связываем это с нехваткой у автоперевозчиков техники. Вторым фактором является дефицит водительских кадров».

По оценке Санджара Ашуралиева, тренд на снижение количества грузоперевозок сохранится. «Внесет свои коррективы и грядущая зима: устаревающая техника может не выдержать холода, при этом не все перевозчики имеют возможность обновлять автопарк»,— добавляет он.

По данным руководителя филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Новосибирске Анатолия Антонова, стоимость импортного грузового транспорта выросла за прошедший год в два раза — с 6–7 млн руб. до 12–14 млн руб.

Как считают участники рынка, сезонный рост заявок на перевозки перед праздниками, который обычно начинается в последней декаде октября, может компенсировать падение объемов в сентябре-октябре. Однако существенного увеличения по итогам года участники отрасли не прогнозируют. По предварительной оценке, он может составить около 5%, считает руководитель Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев.

Лолита Белова