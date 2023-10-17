Неудавшуюся диверсию довели до суда

В Новосибирске начался суд по делу о неудавшейся диверсии на железнодорожной станции Сибирская в ноябре 2022 года. Согласно версии следствия, 48-летний Дмитрий Гурулев установил на состав из цистерн с дизельным топливом бутылку с «коктейлем Молотова», поджег фитиль, однако взрыва и пожара не произошло. В деле говорится, что обвиняемый сотрудничал с запрещенной в РФ террористической организацией «Легион „Свобода России“», а целью диверсии был «подрыв экономической безопасности и обороноспособности страны». Защита заявила, что выводы, к которым пришло следствие, необоснованны и недостоверны, и готова представить алиби на ту дату, когда произошел инцидент.

В Новосибирске в понедельник состоялось первое судебное заседание по уголовному делу Дмитрия Гурулева, предполагаемого организатора неудавшейся диверсии на Западно-Сибирской железной дороге.

Она произошла поздно вечером 14 ноября прошлого года. Неизвестный на тот момент мужчина попытался устроить диверсию на станции Сибирская, расположенной в Первомайском районе города. На железнодорожный состав из цистерн с дизельным топливом, который находился на пятом пути, он установил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, поджег фитиль и скрылся. Однако взрыва и пожара, который, по мнению правоохранителей, мог бы охватить всю железнодорожную станцию, к счастью, не произошло. По факту попытки диверсии было возбуждено уголовное дело, раскрыть его удалось в течение месяца.

Сотрудники УФСБ по Новосибирской области задержали подозреваемого — директора туристической компании «Реалтур» Дмитрия Гурулева. В ванной комнате его коттеджа оперативники нашли ткань с микрочастицами взрывчатого вещества. Его, говорится в деле, он получил, смешивая различные химические вещества.

Дмитрию Гурулеву предъявили обвинение в диверсии (ст. 281 УК РФ), целью которой, уверено следствие, был «подрыв экономической безопасности и обороноспособности России», а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и их хранении (ст. 223.1 и 222.1 УК РФ). Предполагаемого диверсанта водворили в СИЗО.

В дальнейшем в деле появилась статья УК о тайном сотрудничестве с иностранной организацией (ст. 275.1). В материалах следствия указывается, что новосибирец через Telegram-канал установил контакт с организацией «Легион „Свобода России“» (признана террористической и запрещена в РФ), получил от ее представителя инструкции по установлению сотрудничества, образец анкеты кандидата в ее ряды. «В ходе указанной переписки неустановленный представитель организации отправлял Гурулеву сообщения со списком действий, направленных против безопасности РФ, а именно поджогов военкоматов, сбора и передачи информации, касающейся обороноспособности, на совершение которых Гурулев отвечал согласием»,— говорится в материалах дела. В конце сентября 2023 года расследование было завершено, дело поступило на рассмотрение Новосибирского областного суда.

В первый день слушаний было оглашено обвинительное заключение. Дмитрий Гурулев заявил о своей невиновности. «То, что здесь (в обвинительном заключении.— „Ъ“) написано, не соответствует действительности»,— сказал адвокат Тимофей Тимофеев. Защитник отметил, что его доверитель однажды действительно попытался изготовить взрывчатое вещество, но из этой затеи ничего не вышло, и он вылил полученную жидкость. Адвокат считает, что таким образом его клиент добровольно отказался от совершения преступления и не должен привлекаться к уголовной ответственности. Юрист уверен, что 14 ноября 2022 года, в день описываемых в деле событий, его подзащитный не находился на железнодорожной станции Сибирская и готов предоставить алиби. Кроме того, отметил в своем выступлении защитник, Дмитрий Гурулев начал общение с запрещенной организацией раньше, чем эта организация была признана террористической и запрещена.

Затем стороны установили порядок исследования доказательств. Участники судебного процесса допросят представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, исследуют письменные материалы дела. Обвиняемый даст показания в самом конце судебного следствия.

Очередное заседание назначено на 26 октября.

Константин Воронов