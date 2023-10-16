ООО «РПК» отправила в зону СВО первую партию дронов нижегородской разработки

ООО «Регионально-промышленная компания» (РПК, Нижний Новгород) отправила в зону проведения специальной военной операции первую партию FPV-дронов нижегородской разработки. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Нижегородской области Фото: правительство Нижегородской области

По его словам, беспилотники построены на основе волонтерских проектов при поддержке областного правительства. Они способны проводить дистанционное минирование или поражать объекты на расстоянии до 20 км.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ООО «Регионально-промышленная компания» зарегистрирована в Нижнем Новгороде в 2015 годус уставным фондом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств. Владельцем и генеральным директором компании является предприниматель Андрей Соколов. Выручка компании о итогам 2022 года составила 371,6 млн руб., чистая прибыль — 29,6 млн руб.

Андрей Репин