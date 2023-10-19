Тинькофф выдал бизнесу «Компас»

Выбор удачной локации для открытия бизнеса остается одним из факторов предпринимательского успеха. Интуитивный подбор может привести к ошибкам в инвестировании, неоправданным рискам и даже закрытию дела, но сервисы аналитики зачастую недоступны бизнесу из-за ограниченных финансов. Чтобы помочь предпринимателям с выбором и снизить их риски, Тинькофф Бизнес запустил бесплатный геосервис «Компас» на основе обезличенных данных 37 млн клиентов экосистемы. На интерактивной карте можно оценить клиентский трафик в разных районах, уровень конкуренции и потребительские привычки — карта доступна для 16 городов России. Эксперты уверены, что инструмент окажется востребованным у бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Тинькофф Бизнес запустил для предпринимателей бесплатный геосервис «Компас» — это интерактивная карта города, с помощью которой можно подобрать оптимальное место для открытия нового бизнеса или выявить перспективные направления для расширения. Для этого «Компас» покажет поток потенциальных покупателей в отдельном районе, средний чек и среднее количество покупок одного клиента, количество конкурентов и средний оборот их точки продаж.

Идея создать «Компас» появилась в ходе коммуникации с розничными предпринимателями. «Мы спрашивали, с какими трудностями наши клиенты сталкиваются при ведении бизнеса, какие шаги они делают при запуске бизнеса. Оказалось, что предприниматели, особенно новички, интуитивно открывают точки продаж»,— вспоминает директор Тинькофф Бизнеса Игорь Иванов. Предприниматели при этом отмечали, что успех бизнеса в офлайне как минимум наполовину зависит от выбора локации.

По словам координатора «Деловой России» в ЦФО Дмитрия Аббакумова, сложности при открытии бизнеса всегда одни и те же. «Во-первых, это нехватка инвестиций. Второе — нехватка кадров или команды для развития компании. И третье — это в целом недостаточная образованность, непонимание того, как заниматься предпринимательской деятельностью»,— напоминает он. Хотя выбор локации и не является ключевой проблемой, от нее зависит дальнейший успех бизнеса. Предпринимателям легко совершить ошибку в самом начале и впоследствии сильно пожалеть, считает Дмитрий Аббакумов. «Локация определяет, сколько потенциальных потребителей проживает в округе, что крайне важно для обеспечения продаж не ниже точки безубыточности для торговых точек шаговой доступности, таких как минимаркеты или салоны красоты. Эффективность розничных объектов, ориентированных на обслуживание водителей автомобилей, для автозаправочных комплексов, например, напрямую зависит от транспортного потока и режима движения, удобного для заезда. Все эти факторы определяют потенциал рынка в виде наличия клиентов с платежеспособным спросом на товары и услуги»,— объясняют в ответственной за развитие малого бизнеса Корпорации МСП. С другой стороны, локация характеризуется уровнем конкуренции. Хорошие места с большими потоками потребителей привлекают компании к открытию новых точек продаж, и платежеспособного спроса не хватает на всех: часть точек вынужденно закрывается.

Основатель гида GreatList.ru и Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев отмечает пользу сервисов аналитики на основе больших данных для ресторанной индустрии. Доступ к аналитике, по его словам, помогает предпринимателям «заземлить» амбиции, лучше прогнозировать и преодолевать трудности, адаптировать концепцию заведения под запрос потребителей.

«Если предприниматели чаще будут попадать в запрос аудитории и максимизировать свою прибыль, то, разумеется, активность частного бизнеса будет возрастать. К тому же на основе данных можно чаще рассказывать об успешных кейсах, что также будет стимулировать интерес к собственному делу»,— полагает он.

Впрочем, предприниматели не готовы к лишним тратам на старте. Деньги уходят на аренду помещения и его ремонт, наем сотрудников, закупку оборудования. «Из-за существенной стоимости геомаркетинговых исследований зачастую малые и микрокомпании исходят из существующих возможностей по наличию доступных помещений и действуют интуитивно. При таком подходе ошибки неизбежны, и за них приходится платить закрытием торговых точек»,— отмечают в Корпорации МСП. Владелец антикварной галереи «Однажды» Антон Лукьянов рассказывает, что в антиквариате начинающие предприниматели зачастую выбирают локацию для открытия бизнеса таким образом: место должно ориентироваться на целевую аудиторию — близкое расположение театров, хороших ресторанов, премиальных бутиков будет плюсом. На практике же проходная точка скорее минус. «Излишняя публичность для такого бизнеса ни к чему»,— объясняет он.

Понимая неготовность предпринимателей вкладываться в аналитику и риски такой стратегии, специалисты Тинькофф Бизнеса сделали «Компас» бесплатным. Это увеличит выживаемость нового бизнеса и сделает процесс его запуска более комфортным. «Мы заинтересованы в росте количества новых бизнесов и предлагаем сервисы и инициативы, направленные на помощь владельцам бизнеса, их развитие и стимулирование. Мы хотим показать, что открыть бизнес не так страшно, если для этого созданы подходящие условия. У нас уже есть вся инфраструктура для ведения офлайн-бизнеса: регистрация, онлайн-бухгалтерия, торговый эквайринг с бесплатными терминалами. Теперь мы запустили новый геосервис»,— объясняет Игорь Иванов.

«Компас» позволяет проанализировать локацию по заданным параметрам и составить тепловую карту выбранного района: чем светлее область в фильтре «Покупатели», тем больше потенциальных покупателей, а чем светлее область в фильтре «Конкуренты» — тем больше конкурентов. Так, предприниматели могут узнать о количестве потенциальных покупателей в районе, среднем количестве покупок на одного клиента и среднем чеке, об уровне конкуренции и среднем обороте точки продажи, а также средней стоимости аренды помещений. Данные доступны в разрезе 36 категорий бизнеса, среди которых — автозапчасти и автосервисы, дом и ремонт, адвокаты и юридические услуги, бары, рестораны и кафе, магазины игрушек, цветов и электроники. Тем самым сервис помогает предпринимателям в совершенно разных сферах деятельности сэкономить время и ресурсы на проведение самостоятельного анализа рынка.

Все показатели «Компаса» формируются на основе анонимных данных о трансакциях 37 млн клиентов экосистемы Тинькофф и наносятся на карту, чтобы пользователям было удобно проводить бизнес-анализ с помощью «Компаса». В сервисе можно проследить сезонность покупок — это помогает оценить динамику спроса в разные месяцы. Например, с наступлением тепла в разных районах Москвы отмечается положительная динамика покупок в ресторанах и кафе. Сейчас аналитика по действиям потребителей доступна на глубине шести месяцев, но в дальнейшем разработчики готовы увеличивать этот срок в соответствии с запросом бизнеса.

Сейчас в «Компасе» доступны карты 16 крупнейших городов России — это Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск. Перед подключением каждого города к сервису специалисты Тинькофф Бизнеса анализировали долю физических клиентов в нем: покрытие должно быть достаточным, чтобы данные были качественными, а предприниматели могли на их основе делать выводы для принятия решений. В Тинькофф Бизнесе объясняют, что помощь предпринимателям в выборе локации нужнее в крупных городах России. В сравнительно небольших и малонаселенных городах выбор более очевиден: чем ближе локация к центру, тем лучше. Дальнейшее расширение географии «Компаса» будет зависеть от запроса предпринимателей, отмечают в Тинькофф Бизнесе.

Впрочем, у экспертов возникают вопросы к оперативности сбора данных. «Решил я открыть барбершоп и подбираю локацию. Нашел на "Компасе" вариант: в каком-то районе как раз не хватает барбершопов или спрос есть, а услуга не представлена. Открываю свой барбершоп. Насколько оперативно "Компас" покажет, что появился новый бизнес и не получится ли так, что одновременно со мной откроется еще три-пять точек?» — рассуждает Дмитрий Аббакумов. В Тинькофф Бизнесе поясняют, что данные будут обновляться каждый месяц — это достаточный срок, чтобы отследить изменения на рынке. В целом в компании готовы к постоянной настройке инструмента. «Бизнес активно меняется, появляются новые тренды, неопределенность — это неотъемлемый элемент предпринимательской деятельности. Мы держим руку на пульсе и самостоятельно отслеживаем изменения и тенденции на рынке, но также рассчитываем на помощь со стороны предпринимателей. Это поможет расставить приоритеты и делать наши сервисы лучше»,— говорит директор Тинькофф Бизнеса Игорь Иванов.

Управляющий партнер «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров полагает, что продукт будет востребован бизнесом с учетом того, что Тинькофф является одним из лидеров по покрытию с точки зрения работы с малым и средним бизнесом. «Продукт представляет собой дополнительный сервис, который оценят в первую очередь партнеры компании, которые находятся на банковском обслуживании у Тинькофф. В целом банки и целый ряд сервисных компаний стараются предложить дополнительные сервисы клиентам. "Компас" также поможет предпринимателям решать свои бизнес-задачи и позволит повысить лояльность клиентов Тинькофф»,— констатирует эксперт.

Екатерина Кузнецова