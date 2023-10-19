«Сберегать сейчас выгоднее, чем тратить»

С июля Банк России перешел к ужесточению денежной политики, в том числе для сдерживания уровня инфляции, и довел ключевую ставку до 13%. Соответственно выросли и ставки по банковским вкладам, что сделало этот сберегательный инструмент еще более выгодным. Лидеры рынка предлагают доходность на уровне ключевой ставки, а иногда и выше. Так, в банке ВТБ определенные категории клиентов могут рассчитывать на доход до 14% годовых. О выборе выгодной сберегательной стратегии, перспективах дальнейшего роста ставок, потенциале валютных вкладов, сложностях депозитных линеек и конструкторах вкладов «Деньги» поговорили с начальником управления «Сбережения» ВТБ Натальей Тучковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ

— Банк России за последние три месяца трижды поднимал ключевую ставку — в июле, августе и сентябре. Сейчас она находится на уровне 13%. Насколько важным индикатором является ключевая ставка для банков с точки зрения вкладов?

— Ключевая ставка, пожалуй, важнейший индикатор, определяющий уровень доходности сберегательных продуктов. Когда регулятор увеличивает этот параметр, для нас, банков, это однозначный сигнал предложить населению более выгодные условия по депозитам.

В результате неоднократного роста ключевой ставки за последние несколько месяцев рыночная доходность достигла рекордно высокого значения с осени прошлого года — 13%. Проще говоря, вернулось время вкладчика, так как сберегать средства сейчас гораздо выгоднее, чем их тратить.

— Как изменившаяся политика регулятора отражается на динамике рынка сбережений?

— Рынок сберегательных продуктов в этом году развивается невероятными темпами. Еще летом он приблизился к исторической отметке в 40 трлн руб.— мы этого ожидали только к концу года. С учетом значительного повышения ставок по вкладам и накопительным счетам он стал расти еще активнее. Если в первом полугодии россияне разместили в банках 2,66 трлн руб., то во втором мы ожидаем уже 4,19 трлн прироста. В результате по итогам всего года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, что станет для нашей страны рекордным результатом с 2015 года. Объем портфеля, по нашей оценке, приблизится к 43,5 трлн руб. ВТБ традиционно амбициозен и планирует расти быстрее рынка — по итогам 2023 года мы намерены увеличить свой розничный портфель пассивов на 24%.

В текущих условиях основным спросом клиентов пользуются краткосрочные инструменты, доля которых уже превалирует в объеме привлечения российских банков. Например, в ВТБ в июле на депозиты сроком до трех месяцев приходилось до четверти от всех открываемых вкладов, сейчас — уже более 50%. На шестимесячные продукты приходится порядка четверти открываемых депозитов, оставшуюся часть занимают долгосрочные вложения. До конца года мы ожидаем сохранения сложившейся структуры привлечения.

— Насколько стимулировало активность вкладчиков последнее повышение ставок?

— В последние полтора года россияне в целом стали чаще интересоваться классическими сберегательными продуктами. В новой экономической реальности они позволяют размещать свободные средства с минимальным риском по сравнению с другими рыночными инструментами и с понятной доходностью. Очередная волна повышения ставок стала новым драйвером, подстегнувшим спрос вкладчиков. Например, в нашем банке за первые четыре дня октября клиенты открыли 115,5 тыс. депозитов, что почти на 70% превысило результат за последние четыре дня сентября. И суммы, которые они приносят, достаточно весомые. В среднем на депозите клиенты массовой розницы размещают 550 тыс. рублей. Открывать вклады они стремятся в основном на три месяца, хотя и спрос на долгосрочные вложения тоже держится на стабильном уровне.

— Несмотря на то что ключевая ставка достигла 13%, по данным ЦБ, среднеарифметическое максимальных ставок крупнейших банков по итогам второй декады сентября составило лишь 9,77%. Чем объясняется такая разница?

— Эта тенденция легко объяснима. Анализируя сберегательный рынок, Центральный банк учитывает статистику как по крупнейшим игрокам, так и по тем банкам, для которых привлечение средств населения не является приоритетным направлением деятельности. Соответственно, такие финансовые организации держат ставки по своим сберегательным продуктам на низком уровне, а они, в свою очередь, тянут за собой среднеарифметический показатель.

Для ВТБ привлечение средств — стратегическое направление, поэтому мы всегда стремимся предлагать населению наиболее выгодные условия размещения средств. После сентябрьского решения регулятора продолжить ужесточение денежной политики мы вновь повысили ставки по всей линейке сберегательных продуктов в рублях. Прежде всего, поменяли условия долгосрочных вкладов. Сделали это, чтобы дать возможность клиентам зафиксировать высокую доходность на том горизонте, на котором прогнозируется снижение ключевой ставки, а значит и ставок по депозитам. Максимальная доходность по трехлетним продуктам выросла на 1,5 процентного пункта — до 13% годовых. Улучшенные условия сейчас действуют и для тех, кто предпочитает гибко распоряжаться своими средствами — такую возможность мы предоставляем в рамках накопительных счетов. Максимальную ставку 13% годовых могут получить клиенты, впервые открывающие у нас такой продукт. Для тех, кто оформит его до 31 октября, мы предлагаем увеличенный период действия повышенной ставки — четыре месяца вместо традиционных трех.

Как социально ориентированный банк, особое внимание мы уделяем старшему поколению. Клиенты, которые переводят к нам пенсию, получают от банка надбавку в размере 1% к ставке любого вклада в сумме до 1 млн руб. на первые полгода. Таким образом, сейчас такие клиенты у нас могут заработать до 14% годовых при открытии долгосрочного депозита.

Выросли ставки и на более короткие сроки: по трехмесячным депозитам максимальная доходность сейчас составляет 12% годовых, полугодовым — 12,2%, а годовым — 10,5%.

— Сейчас ставки меняются довольно быстро. Как вкладчику не ошибиться в таких условиях, какую сберегательную стратегию выбрать?

— Сразу скажу, что погоня только за высокой ставкой — дело неблагодарное. Как бы ни развивалась ситуация, выстраивать сберегательную стратегию необходимо исходя из финансовых целей. Тем более сегодня крупнейшие банки предлагают большое число продуктов, позволяющих подстраивать сберегательное решение под индивидуальные потребности.

В качестве фундамента рекомендую сочетать накопительный счет со срочным депозитом. Средства, которые в ближайшей перспективе не потребуются, стоит положить на долгосрочный вклад — по нему традиционно действуют максимально высокие ставки. Это позволит зафиксировать хорошую доходность «вдолгую» и не терять выгоду в ожидании новых условий, которые не всегда более привлекательны, чем текущие. Деньги, которые важно держать под рукой — например, для предстоящих крупных покупок, отпуска или первого взноса по ипотеке,— целесообразно разместить на накопительном счете. Ставки по ним вслед за «ключом» также увеличились и сейчас весьма привлекательны. Кстати, в настоящее время мы прорабатываем новый накопительный ВТБ-Счет — он позволит активным клиентам банка получать дополнительную надбавку к ставке и, как следствие, повышенный доход от размещения своих средств.

Поделюсь еще одним лайфхаком, который поможет заработать. Получили зарплату — разместите ее на накопительном счете, а для текущих расходов используйте кредитную карту с льготным периодом. На ваши деньги будут начисляться проценты, а за трансакции по «кредитке» получите кешбэк. Когда льготный период подойдет к концу, погасите задолженность с накопительного счета. Таким образом, вы ни копейки не переплачиваете и получаете двойной выигрыш. Я сама регулярно пользуюсь этим инструментом.

— В целом линейки вкладов у банков сейчас весьма запутаны, информация часто не агрегирована, что затрудняет выбор. Недавно вы запустили конструктор вкладов. Что он дает?

— Действительно, сегодня на рынке даже депозитов в рублях — целая масса, и часто подбор нужного продукта оборачивается «головной болью». Чтобы облегчить жизнь вкладчикам, мы запустили один простой вклад-конструктор вместо 12 разных продуктов. Кроме нас подобный инструмент предлагают буквально несколько игроков. Его особенность заключается в том, что клиенты могут самостоятельно «собрать» условия под свои потребности. Они могут выбрать срок размещения, возможность пополнения и/или частичного снятия средств, вариант выплаты процентов и даже валюту — рубли или ставшие в последние время популярными юани. Открыть наш «конструктор» также можно любым удобным способом — в отделениях банка, в «ВТБ Онлайн» или банкомате.

Клиенты позитивно восприняли наше предложение. С мая ВТБ-Вклад открыли уже 876 тыс. человек, а портфель размещенных средств на этом продукте уже превышает отметку в 2 трлн руб. Самые популярные сроки — три-шесть месяцев. В следующем году мы продолжим развивать наш «конструктор» — у него появится много новых опций, которые позволят клиентам ВТБ зарабатывать еще больше. А еще мы планируем упростить для клиентов подсчет доходности по вкладам. Несмотря на растущую финансовую грамотность, многие россияне по-прежнему сталкиваются с затруднениями, решая этот вопрос. Мы хотим запустить специальный сервис, который позволит клиентам с легкостью контролировать доходность сбережений в режиме онлайн, а также поможет подобрать наиболее выгодное сочетание продуктов с учетом потребностей.

— Не секрет, что часть вкладчиков до сих пор предпочитает хранить средства в валюте, особенно на фоне роста инфляции и ослабления рубля. Насколько это оправданная стратегия? Какие валюты с учетом токсичности доллара и евро стоит выбирать?

— Безусловно, некоторые россияне по тем или иным причинам по-прежнему хранят свои сбережения в «недружественной» валюте. Однако замечу, что абсолютное большинство вкладчиков предпочитает рублевые инструменты. В настоящее время на долю отечественной валюты в розничном портфеле сбережений ВТБ приходится почти 90%. За январь—сентябрь 2023 года мы нарастили портфель пассивов в рублях уже на 14%, и сейчас он превышает 5,2 трлн руб.

Депозиты в долларах и евро, хотя и остаются в портфеле, но постепенно теряют вес. Клиенты предпочитают конвертировать их в рубли или «мягкие» валюты — прежде всего юань. Сегодня он вызывает наибольший интерес у вкладчиков среди иностранных инструментов. В ВТБ его доля в общем объеме сбережений физлиц в иностранной валюте с начала года удвоилась и достигла 24%. По итогам года мы ожидаем, что этот показатель превысит 30%. По нашей оценке, в целом на рынке портфель сбережений физлиц в юанях в этом году вырастет в два раза и достигнет 88 млрд юаней. В результате чего китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях россиян, а по итогам 2024 года ее доля может и вовсе превысить 45%. К концу 2025 года объем сбережений в юанях имеет все шансы вырасти вдвое — до 150 млрд единиц китайской валюты.

— 27 октября состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. Чего ждете вы? Регулятор может пойти на очередное повышение или нет?

— Сейчас достаточно сложно предсказывать дальнейшее движение ключевой ставки. По прогнозам регулятора, в 2024 году в среднем она будет составлять 11,5–12,5%. Таким образом, на ближайшем заседании Центральный банк может как оставить неизменным этот индикатор денежно-кредитной политики, так и повысить. В случае сохранения ключевой ставки рынок депозитов останется в действующей парадигме ставок, в случае повышения — доходность по сберегательным продуктам вырастет на 0,5 процентного пункта от роста «ключа».

Ксения Дементьева