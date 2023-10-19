Инвестиции с поддержкой

Для развития производств на территории Москвы правительство города применяет более 20 мер поддержки — от выделения грантов на закупку оборудования (это самая популярная мера для небольших производств) до предоставления льгот предприятиям со статусом промышленного комплекса и масштабного инвестпроекта. Активно идет и заключение офсетных контрактов, в рамках которых компании инвестируют в создание производств в обмен на гарантированные закупки от города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

От гранта до патента

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Москва сохранит все программы развития города, сделав в них упор на ключевые отрасли экономики. К приоритетным при этом отнесены производства в области микроэлектроники, фотоники, фармацевтики и автомобилестроения.

Всего для производителей в городе действует свыше 20 мер поддержки, среди которых — субсидии, льготные кредиты, образовательные программы для развития бизнеса, а также ряд антикризисных инструментов. Все они собраны на инвестиционном портале Москвы investmoscow.ru, на котором можно получить льготный заем от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, подобрать и оформить землю за 1 руб., найти лучшую автоматизированную систему от московских разработчиков («Банк технологий») и десятки других инструментов. На инвестиционном портале сегодня представлена одна из самых совершенных в России инвестиционных карт, которая постоянно обновляется новыми слоями, предоставляя бизнесу возможность в максимально короткие сроки эффективно принять решение. Летом этого года на инвестпортале города появился реестр инвестиционных инициатив, благодаря чему упростится процесс взаимодействия между авторами бизнес-идей и заинтересованными в реализации проекта инвесторами.

Для малого бизнеса Московский инновационный кластер на своей платформе i.moscow предлагает предпринимателям различные инструменты: например, здесь можно оставить заявку на подбор площадей в технопарке или на меры финансовой поддержки — гранты и льготные кредиты. Для малого и среднего производственного бизнеса также разработаны дополнительные меры поддержки. Самой востребованной является грант на оборудование. С его помощью компании могут возместить затраты на оснащение производств, решение задач импортозамещения, выпуск новых продуктов. Например, для компенсации средств на покупку оборудования можно получить до 30 млн руб. «В этом году поддержку получили свыше трех сотен предпринимателей. При этом 70 процентов из них относятся к компаниям обрабатывающей промышленности»,— поясняет и. о. главы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Столичные заводы также могут компенсировать затраты на патентование изобретений и полезных моделей. Компаниям возмещают по 75 тыс. руб. за каждый полученный в России патент и до 2 млн руб. на защиту разработок за рубежом. Этой возможностью уже воспользовалось предприятие, изготовившее аппараты и системы очистки газовых, воздушных и аспирационных потоков от твердых частиц пыли, жидких аэрозолей и вредных химических компонентов.

Особый статус

Еще один способ поддержки производителей — это предоставление особых статусов. Так, статус промышленного комплекса есть у 69 московских предприятий, на которых создано около 80 тыс. рабочих мест. Этот режим предполагает снижение региональной ставки налога на прибыль с 17% до 13,5%, налог на имущество уменьшается вдвое, земельный налог — на 80%, а ставка арендной платы — в пять раз, до 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Статус промкомплекса присваивается на десять лет, он подлежит обязательному ежегодному подтверждению, в этом году льготы были продлены автоматически. С 2016 года объем инвестиций в развитие столичных промышленных комплексов составил более 47,2 млрд руб. В 2022 году статус промышленного комплекса был присвоен трем производителям, на которых работают около 900 человек. Общая сумма налоговых льгот для компаний оценивается более чем в 40 млн руб. Сэкономленные средства они могут направить на развитие — например, на закупку или модернизацию оборудования.

Например, столичный производитель рыбной продукции и фармацевтическая компания благодаря статусу промышленного комплекса смогут ежегодно экономить на налогах около 65 млн руб. Компании планируют направить дополнительные средства на развитие производственных площадок.

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков отмечает, что правительство Москвы ведет последовательный курс на поддержку высокотехнологичных производств.

Предприятия, получившие статус промышленного комплекса, имеют существенные налоговые преференции: пониженные ставки налога на имущество и налога на землю. Это чрезвычайно важно для компаний, имеющих на балансе цеха с дорогостоящим оборудованием, занимающим большие земельные участки. «То есть мы видим адресную поддержку высокотехнологичных производств, позволяющую частному бизнесу инвестировать дополнительные средства в развитие»,— добавляет господин Кулаков.

Ряд преимуществ дает статус масштабного инвестиционного проекта (МаИП). В свою очередь, такой спецстатус предоставляет бизнесу возможность получить землю в аренду сроком на пять лет. Город же получает современную инфраструктуру и рабочие места. С марта 2022 года инвестор, решивший построить или расширить производство, может в рамках МаИП получить земельный участок по льготной ставке 1 руб. в год. Сегодня город заключил соответствующие договоры с 20 инвесторами, которые получили около 70 га земли. В результате появятся производства мясных и кондитерских изделий, заводы по выпуску архитектурного бетона, комплектующих для специальной пожарной техники и другой продукции.

Одним из крупнейших проектов станет возведение экологичного промышленно-строительного комплекса площадью 80 тыс. кв. м, который будет построен в Восточной коммунальной зоне Зеленограда на участке в 17 га. Инвестор планирует к концу 2025 года уже выпускать готовую продукцию. Комплекс будет включать несколько производственных объектов: предприятие по выпуску архитектурного бетона, сантехнических модулей для домов, а также заводы, на которых будут изготавливаться кемперы, элементы благоустройства и светопрозрачные конструкции. На них появится 660 новых рабочих мест.

Также в рамках масштабного инвестиционного проекта будет построена вторая очередь промышленного технопарка, в котором будет создано более 500 рабочих мест. Для этого в Троицке предоставлен участок площадью 2,6 га.

В рамках 13 ранее заключенных масштабных инвестпроектов уже ведутся строительно-монтажные работы производственных объектов, где будут выпускать лекарственные средства, ветеринарные медизделия, лифтовое оборудование и другую продукцию. На этих предприятиях трудоустроиться смогут около 4,3 тыс. человек. Под их размещение город выделил 38,5 га земли. «Договоры аренды земельных участков с инвесторами для реализации масштабных инвестпроектов были заключены в период с 2017 по 2022 год. Два из них — по льготной ставке 1 руб. в год. Так, участок площадью 0,14 га предоставлен производителю автокомпонентов. На западе города 2,6 га выделено для строительства второй очереди производства мясных и мясорастительных консервов»,— рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Помимо этого, в Москве в 2020 году была запущена программа стимулирования застройщиков многоквартирных домов по созданию мест приложения труда. Для инвесторов, которые одновременно со строительством жилья создают так называемые места приложения труда — производственные, коммерческие и социальные объекты, плата за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство может быть уменьшена. При этом объекты жилищного строительства и места приложения труда могут находиться в разных районах города.

Изначально программа МПТ была нацелена на создание только промышленных объектов и офисов, но в ноябре 2020 года этот перечень был существенно расширен, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов.

Всего с момента запуска программы было заключено свыше 60 соглашений, а общий объем инвестиций по ним составляет около 260 млрд руб. В итоге на новых объектах будет создано более 95 тыс. рабочих мест. В 2022 году в программу были внесены изменения, которые расширяют застройщикам доступ к преференциям. Теперь получать льготы могут девелоперы, создающие объекты для оказания комплексных логистических услуг. Кроме того, инвесторы теперь могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу: при сокращении срока создания мест приложения труда на 6–12 месяцев льгота увеличится на пять процентов, более одного года — на десять процентов.

Контракт на инвестиции

Москва остается лидером по количеству заключенных офсетных контрактов. Подобные соглашения предусматривают гарантию от города, что он будет на протяжении нескольких лет закупать продукцию предприятия. Сейчас заключено 14 (из 18 суммарно по РФ) таких контрактов на поставку лекарств и медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь и других изделий. Совокупный объем инвестиций по ним составит 82 млрд руб.

В прошлом году практика заключения офсетных контрактов была распространена на все сферы городского хозяйства. С июля 2022 года был снижен и порог минимальных вложений в реализацию проектов — с 1 млрд руб. до 100 млн руб., а также появилась и возможность подписывать офсеты совместно с другими регионами. В таком случае минимальный объем вложений составит 400 млн руб., а для закупок, проводимых в 2022–2023 годах, он будет также 100 млн руб.

По данным на конец сентября этого года, город получил 1 млн упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний в рамках первого офсетного контракта, заключенного в 2017 году. Для этого компания локализовала производство в Зеленограде. По условиям офсета город будет закупать у предприятия продукцию в течение семи лет.

Помимо этого, 16 сентября в столице открылся новый центр по разработке лекарств от онкологических и других заболеваний. Здесь будут разрабатывать импортозамещающие биопрепараты для лечения социально значимых заболеваний, еще одна столичная компания приступила к выпуску препарата, который позволяет лечить онкологические заболевания светом. Методика может заменить хирургические вмешательства на ранних стадиях развития новообразований.

Всего, по словам министра правительства Москвы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, фармацевтические заводы, построенные в рамках офсетных контрактов, будут производить свыше 100 международных непатентованных наименований препаратов, предназначенных для терапии онкологических, кардиологических, эндокринных и других заболеваний. В апреле 2023 года было одобрено и проведение конкурса на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта, который направлен на закупку медицинских изделий двумя регионами — Москвой и Самарской областью. Инвестор обязуется вложить в современное производство нитриловых перчаток не менее 100 млн руб. и локализовать его на территории Самарской области.

Ксения Прохорова