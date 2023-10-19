Технологии в городе

В Москве продолжается бурный рост промпроизводства — в годовом выражении выпуск за первые восемь месяцев этого года увеличился на 12,2%. Этому способствует как повышение активности в традиционных секторах реального сектора экономики — в частности, пищевой промышленности и выпуске строительных материалов, так и появление новых производств — больше всего их создается в радиоэлектронике и приборостроении, также в столице развивается новая отрасль — электромобилестроение.

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Обработка — в рост

За последние пять лет количество производственных предприятий в Москве увеличилось в полтора раза, больше всего компаний — 184 — открылось в сфере радиоэлектроники и приборостроения. Кроме того, активно развиваются сферы химической и медицинской промышленности, общего машиностроения, а также производство строительных материалов, в целом предприятия обрабатывающих отраслей за пять лет нарастили выпуск вдвое, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в городе работает свыше 4 тыс. предприятий, на которых занято более 720 тыс. человек. ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

На них производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, высокотехнологичное оборудование, в том числе медицинское, и многое другое. Одни же из самых старых производств в городе — это выпуск мясных и кондитерских изделий.

В этом году объем промпроизводства продолжает расти в том числе благодаря реализации курса на импортозамещение: с января по август 2023 года прирост год к году составил 12,2% — этот рост также во многом обеспечен увеличением выпуска товаров в обрабатывающих отраслях. «Столичные предприятия быстро и успешно адаптировались к новым условиям работы, они в хорошем смысле воспользовались ситуацией, развивая и наращивая собственное производство, замещая ушедшие зарубежные бренды. Всего за восемь месяцев этого года объем выпуска в фармацевтической отрасли столицы увеличился в полтора раза, электрического оборудования — в два раза, одежды — в три раза»,— рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московские компании увеличили поставки систем вентиляции, датчиков осадков для теплиц и ферм, компонентов для системы безопасности атомных реакторов ледоколов, 3D-принтеров. Производства начинают снабжать город и современными лекарствами, ранее не выпускавшимися в России: препаратами от рассеянного склероза, хронической почечной недостаточности, болезней дыхательных путей, кардиологических, онкологических и других заболеваний.

Компании могут рассчитывать на меры поддержки со стороны столичных властей — в частности, субсидирование процентных ставок по льготным кредитам позволило более чем 100 организациям привлечь кредитные ресурсы в объеме свыше 250 млрд руб. в целях развития экономики города. Участникам Московского инновационного кластера только в этом году одобрили свыше 800 млн руб. в виде грантов на создание и развитие импортозамещающих производств.

Заметим, если в советские годы заводы напоминали город в городе — это были огромные обособленные пространства со своей инфраструктурой, то теперь производства размещаются компактно, а бывшие промышленные зоны застраиваются: неэффективно используемые участки реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий — на месте годами простаивавших зданий возводят производства, технопарки, жилые комплексы, социальные объекты. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,45 тыс. га.

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Эффективно использовать производственные площади позволило создание технопарков — они объединили под одной крышей сотни компаний. Тут есть лаборатории с новейшим оборудованием, «чистые комнаты» (где поддерживают минимальный уровень пыли, микроорганизмов и аэрозольных частиц), центры по тестированию и сертификации. Новые производства также внедряют технологии, повышающие экологичность процесса,— так, в Зеленограде возводят первый в стране тихий завод строительных материалов: он не шумит и не загрязняет атмосферу, а продукция заводов по переработке пластика востребована у автомобильных, строительных и мебельных компаний.

Часть товаров первой необходимости и повседневного спроса для москвичей выпускают малые предприятия: одежду, некоторые медицинские изделия, мебель, детские игрушки и так далее. Возможности небольших предприятий в плане самопрезентации, как правило, ограниченны, и город оказывает своим резидентам значительную поддержку. Так, рекламировать свою продукцию в СМИ, участвовать в крупнейших ярмарках и выставках, выставлять свои товары на маркетплейсах получают возможность участники программы «Сделано в Москве» — это преимущественно микро- и малые предприятия. На данный момент в программе принимают участие более 4 тыс. московских производителей. Треть участников программы «Сделано в Москве» работают в текстильной промышленности. Более 10% компаний производят продукты питания, еще 9% — украшения, более 8% — товары для детей. Примерно 15% занимаются созданием домашнего декора, текстиля и мебели. Кроме того, в проекте представлены биологически активные добавки к пище, медицинские изделия, товары для животных московского производства.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы отмечают, что приоритетным направлением в рамках программы «Сделано в Москве» сейчас является работа с маркетплейсами. Для участников программы создаются брендированные разделы на всех ведущих сервисах, компаниям предлагается бесплатное размещение на них. Кроме того, с помощью рекламных инструментов московские бренды получают возможность увеличить свои продажи и уже получили дополнительную прибыль в 30 млн руб.

Новые отрасли

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В городе растет в первую очередь доля высокотехнологичных предприятий — сейчас они занимают треть от числа всех работающих на территории Москвы производств. На одном из предприятий роботы производят линзы для очков, на другом пекут ватрушки, на третьем делают запчасти для машин, в изготовлении кабеля помогает искусственный интеллект: система следит за качеством нанесения талька на кабель перед наложением оболочки. В городе развиваются и вертикальные фермы — в Москве их уже десять. Это многоярусные теплицы для выращивания зелени, овощей и ягод, полив и контроль освещения в них автоматический, поэтому один квадратный метр фермы приносит в десять раз больше урожая, чем обычная теплица.

Развиваются и новые отрасли — в частности, на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» уже создан кластер электромобилестроения. Он объединяет более 50 компаний-производителей. Помимо этого, в Красной Пахре уже через год появится завод по производству тяговых батарей для электротранспорта и центр технического обслуживания наземного пассажирского и коммерческого транспорта.

Новый завод по производству литийионных ячеек, модулей, тяговых батарей и стационарных систем накопления энергии станет крупнейшим в России — его мощности позволят производить до 50 тыс. батарей в год для электромобилей, электробусов, трамваев, речных электросудов и средств индивидуальной мобильности. Для строительства завода правительство Москвы предоставило земельный участок площадью 20,4 га — предполагается, что производство займет 160 тыс. кв. м, здесь появится 900 рабочих мест.

Использование новых технологий должно повысить базовую емкость батарей для электробусов на 30%, при этом расчетный автономный ход увеличится на 50 км — до 180.

Для электромобиля «Москвич» этот показатель возрастет на 26% (расчетный автономный ход увеличится более чем на 105 км — до 515 км). При этом предполагается, что с ростом мощностей аккумуляторов их масса останется неизменной или даже будет снижаться, а скорость зарядки вырастет более чем на 10–15%. Сейчас на аккумуляторы приходится около трети стоимости электротранспорта.

По уровню же оснащения и автоматизации предприятие станет одним из самых современных и экологичных в мире — на новом заводе полного цикла установят 150 единиц высокотехнологичного оборудования для подготовки катодной и анодной смеси, электролита и нанесения материалов на электродную ленту, формирования модуля из ячеек и батареи и других работ. Уровень автоматизации достигнет 90%, а общая протяженность технологических линий составит 2,5 км. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 52 млрд руб. Производственные корпуса будут построены в 2024 году, а начать выпуск литийионных аккумуляторов и выйти на проектные мощности планируется в 2025–2026 годах.

В Москве растет и выпуск электрического оборудования — с января по август прирост производства составил 104,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таких темпов развития отрасли удалось добиться в том числе благодаря росту производства электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры, пояснил Владимир Ефимов. Всего же в городе работает свыше 130 предприятий по разработке и производству электрического оборудования, на которых трудоустроены более 17 тыс. человек. В столице выпускается широкий ассортимент товаров, среди которых осветительная техника, кабельная арматура, бытовые приборы, аккумуляторные батареи, электросиловые установки и другие виды электротехнических изделий.

Эта продукция также активно поставляется на экспорт. «Произведенное в Москве электрооборудование высоко котируется не только на российском рынке, но и среди зарубежных потребителей, например в странах СНГ и государствах Ближнего Востока. С января по август этого года предприятия отрасли отгрузили товары на общую сумму 170,9 млрд руб., что более чем в 2,5 раза превышает показатель за восемь месяцев 2022 года»,— пояснял ранее министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Растет выпуск и в пищевой промышленности — объем производства продуктов питания в Москве увеличился более чем на четверть за семь месяцев — с января по июль 2023 года столичные пищевые предприятия нарастили производство на 26,2% в сравнении с тем же периодом 2022 года. В частности, рост переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции составил 56%, рыбы, ракообразных и моллюсков — 44,3%, а овощей и фруктов — 11,6%. Всего в Москве действует свыше 250 предприятий пищевой отрасли, на которых трудятся более 60 тыс. человек.

Столичная продукция поставляется в том числе и за рубеж. Так, благодаря столичным программам поддержки экспорта разработчик и производитель интеллектуальных систем и устройств для электроэнергетики начал экспорт товаров в Таиланд, Камерун, Колумбию и Иорданию, компания, выпускающая вентиляционное оборудование, нашла своих партнеров в Казахстане, Таджикистане, Белоруссии и других странах, а продукция декоративных лакокрасочных материалов сейчас поставляется в Оман, ОАЭ, Индию и Турцию.

Одним из инфраструктурных элементов, созданных в Москве для обеспечения развития экспортного потенциала московских производителей, является автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром"», подведомственная организация департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Центр помогает московским экспортно ориентированным компаниям промышленности и агропромышленного комплекса увеличить узнаваемость и расширить присутствие их товаров на целевых зарубежных рынках, а также работает в направлении увеличения объемов экспорта реального сектора экономики Москвы. География разнообразная: Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар, Кувейт, Марокко, Алжир, Иран, Индонезия, Малайзия, Филиппины, страны Латинской Америки. В частности, по итогам промышленной выставки «Иннопром» достигнуто соглашение о взаимодействии московского производителя с крупнейшим государственным энергетическим холдингом Казахстана. Московские разработчики займутся цифровой модернизацией систем распределения электроэнергии для реализации положений Концепции развития электроэнергетической отрасли Казахстана.

Дело в дизайне

В июле этого года в Москве для поддержки и популяризации промышленного дизайна совместно с Минпромторгом и Минкультуры была учреждена премия «Лучший промышленный дизайн России». В городе уже зарегистрировано более 30 дизайн-студий и бюро. Всего в первом конкурсе на соискание премии приняли участие свыше 500 компаний. Жюри отобрало 20 победителей, 15 из них работают в Москве.

В частности, умные остановочные пункты, получающие энергию от солнечных панелей, с функцией мониторинга состояния окружающей среды, лазерный комплекс для резки, рассчитанный на более чем 100 тыс. часов работы,— 30 лет службы без сбоев, многофункциональный протез кисти и пальцев с микропроцессорным управлением, который помогает выполнять ежедневные задачи: одеваться, готовить, ухаживать за собой, ездить на велосипеде или самокате, заниматься спортом, а также зарядную станцию для электромобилей и других видов транспорта, которая самостоятельно определяет тип подключенного транспортного средства и предлагает оптимальную мощность для быстрого и эффективного заряда. В станции предусмотрены функции удаленного мониторинга и управления, что облегчает обслуживание и техническую поддержку.

Участниками премии стали и проекты, посвященные разработке дизайна легкового автомобиля, новой серии розеток и зарядок, которые имеют большую функциональную площадь (большие клавиши) для удобства пользователей, в том числе для пожилых и слабовидящих, а также банкоматов, оснащенных российским процессором и программным обеспечением. Аппараты могут бесконтактно считывать банковские и транспортные карты, двухмерные штрих- и QR-коды. Некоторые операции можно будет выполнять без использования карт благодаря биометрической камере.

Ксения Прохорова