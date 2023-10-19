Эмитентов ждут на рынке

Рост российского рынка акций более чем на 50% с начала года создает благоприятные условия для привлечения акционерного капитала. Если в прошлом году инвесторы могли участвовать только в IPO Woosh и казахстанского «Казмунайгаза» (через СПБ Биржу), то в нынешнем появились Genetico, Car Money («Смарттехгрупп») и IT-разработчик «Астра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин

Фото: предоставлено УК «Альфа-Капитал» Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин

Фото: предоставлено УК «Альфа-Капитал»

Удорожание заемного капитала из-за повышения ставки ЦБ стимулирует выход компаний на биржу. Хотя стоимость акционерного финансирования всегда выше, часто именно IPO — предпочтительный вариант, например, для небольшого бизнеса, которому сложно было бы выплачивать проценты и тело долга.

Позиции ЦБ и Минфина известны — их представители неоднократно заявляли о необходимости увеличения фри-флоата госкомпаний через новые размещения (в том числе для пополнения бюджета), а также об обязательной продаже на бирже части акций, выкупаемых у «недружественных» иностранцев. Для инвесторов положительный эффект IPO-бума заключается в расширении выбора инструментов и повышении ликвидности в случае вторичных размещений. Потенциально концентрация крупных IPO/SPO за короткое время создает риски снижения цены уже торгуемых бумаг, если для участия в сделках инвесторы что-то продают из имеющихся позиций. Но пока мы это не наблюдаем.

В четырех первичных размещениях, которые состоялись в новейшей истории российского рынка, то есть после февраля 2022 года, у покупателей акций была возможность заработать, по крайней мере теоретическая. В определенные моменты, на пиках, котировки росли после IPO на 11–219%. Сейчас акции трех компаний (Woosh, «Казмунайгаз» и Genetico) торгуются на 9%, 39% и 209% выше цены размещения и лишь Car Money — на 20% ниже. В целом можно признать сделки 2022–2023 годов удачными для их участников: при покупке всех указанных бумаг в равных долях текущая прибыль от портфеля составила бы 59%.

Если рассмотреть примеры из 2021 года, когда на биржу вышли восемь новых компаний, можно сделать вывод, что в семи случаях акции росли хотя бы в течение короткого периода, при этом в среднем максимумы находились на 25% выше цены IPO. Конечно, тогда была иной структура рынка — преобладали институциональные инвесторы, в том числе иностранные — с более длинными горизонтами, выше были ликвидность и оценки рыночных активов. Сейчас все восемь акций торгуются ниже цены размещения, потеряв от 11% до 81%. И тут нельзя все списывать на геополитический фактор — российский рынок в целом (если брать индекс Мосбиржи полной доходности, с учетом дивидендов) уже практически восстановился до уровней конца 2021 года.

Следует учитывать, что более 80% оборота по акциям теперь обеспечивают физические лица, которые по сравнению с институционалами более склонны к краткосрочным вложениям и эмоциональным решениям. К тому же для среднего клиентского портфеля, не превышающего 100 тыс. руб., ликвидность акций при размещении не имеет такого же определяющего значения, как для крупных игроков. Это позволяет проводить IPO более мелким компаниям или размещать на бирже лишь небольшое количество бумаг — например, до 5% капитала. В результате, во-первых, формируются предпосылки для повышенной волатильности новых инструментов. Во-вторых, такие эмитенты требуют более пристального к себе внимания — оценки качества и перспектив самого бизнеса, а также оправданности предполагаемой цены сделки. В отличие от тех же крупных фондов, обладающих собственной командой экспертов, частные инвесторы имеют гораздо меньше возможностей в этом плане.

Допустим, компания вам нравится, но вы сомневаетесь: вложиться в нее или нет. При принятии решения об участии в размещении (если речь идет именно об инвестициях, а не о попытке быстро и много заработать на спекуляциях) важно детально изучить материалы, которые раскрывает эмитент. Необходимо оценить, насколько его продукты или услуги будут востребованы в дальнейшем, какие темпы роста он сможет показать. В идеале — построить финансовую модель и соотнести ее с ценой IPO и стоимостью аналогичных публичных компаний.

Играет роль и объем размещения — как в абсолютном выражении в деньгах, так и в виде процента от акционерного капитала. Чем меньше инвесторам предлагается акций, тем меньшая доля спроса при прочих равных будет удовлетворена. В этом случае дефицит бумаг при размещении с большой вероятностью может транслироваться в их последующие покупки уже на открытом рынке, что будет способствовать росту цены.

Надо быть готовым к высокой волатильности в акциях после IPO, особенно если это небольшие и не очень ликвидные истории. Например, бумаги Woosh, открывшись на 30% выше цены размещения (185 руб.), уже через три дня просели более чем на 30%, восстановление до исходного уровня заняло около трех месяцев. Четкое понимание бизнеса эмитента, подкрепленное цифрами и собственными оценками, поможет сохранить спокойствие и избежать импульсивных действий.

Инвестирование в компании, не имеющие публичного трек-рекорда в плане корпоративного управления, сопряжено с повышенным риском, поэтому более чем важна диверсификация. В качестве иллюстрации достаточно вспомнить наш пример с доходностью четырех последних IPO: равновзвешенный портфель из новых акций вырос на 59%, однако при неудачном вложении в одного эмитента можно было бы потерять 20%. Кроме того, можно воспользоваться помощью профессионалов: управляющие участвуют в роуд-шоу компаний, выходящих на IPO, руководствуясь финансовыми моделями при принятии решений, благодаря многолетнему опыту говорят с эмитентами на одном языке и знают, на что обращать внимание.

По поручению президента правительство совместно с ЦБ должно до 1 ноября принять дополнительные меры по поддержке российских IPO, установить плановые значения по развитию рынка и обеспечить расчет фактических показателей. Эксперты полагают, что помимо утверждения таргетов по количеству сделок будет сделан акцент и на качестве размещений, в частности на мерах по стабилизации цен акций после выхода компаний на биржу. Внимание руководства страны вселяет надежду, что IPO будут привлекательными как для инвесторов, так и для эмитентов.

Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»