Эмитентов ждут на рынке
Правительство не останется в долгу
Осенью российские компании стали активнее проводить размещения на рынке акционерного капитала. Центральным событием октября стало IPO «Группы Астра», спрос на акции которой, как в прежние годы, многократно превысил предложение. На фоне положительной динамики рынка, поручений президента поддержать размещения и восстановления интереса к сделкам со стороны институциональных инвесторов банкиры ждут двух десятков сделок на горизонте ближайшего года.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
С приходом осени начал оживать внутренний рынок акционерного капитала. В конце сентября вторичное размещение (SPO) объемом 3,97 млрд руб. провел производитель труб ТМК. Листинг на биржах получила «Софтлайн» — поставщик IT-решений. Акции компании были включены в котировальный список Мосбиржи второго уровня и в некотировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на СПБ Бирже.
В октябре состоялось первичное размещение (IPO) акций крупнейшего российского разработчика ОС и инфраструктурного программного обеспечения «Группы Астра». Инвесторам были предложены 10,5 млн акций (5% капитала) по цене 300–333 руб. С первых дней интерес к размещению был со стороны не только частных, но и институциональных инвесторов. Суммарный спрос более чем в 20 раз превысил предложение, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона. Компания привлекала 3,5 млрд руб. и была оценена в 69,9 млрд руб. В первый день торгов, 13 октября, ее акции подорожали на 40%, до 466,2 руб.
Это не первый случай, когда в ходе первичного размещения спрос многократно превышал предложение, но все прежние размещения проводились до 2022 года. Так, по итогам IPO Mail.ru, Yandex, TCS Holding, Ozon книги заявок были переподписаны в 5–20 раз. Но объемы размещений были тогда многократно выше — $1–2 млрд (97,5–195 млрд руб. по курсу доллара 97,5 руб./$). Они проводились не только в России, но и на международных площадках, потому основной спрос обеспечивали международные инвесторы.
Для восстановления интереса российских компаний к рынку акционерного капитала аналитики видят несколько причин. Управляющий директор по рынкам капитала BCS Global Markets Андрей Чепур обращает внимание на восстановление котировок на российском фондовом рынке за последние 12 месяцев (это дало возможность размещать акции по адекватной цене). «Рынок акционерного капитала — отличный инструмент по увеличению прозрачности бизнеса для собственника, улучшения корпоративного управления, создания эффективной программы мотивации и, конечно, для привлечения средств»,— говорит управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Эдуард Джабаров. Андрей Чепур считает, что теперь сработал отложенный эффект почти двухлетнего перерыва в привлечении средств на рынке акционерного капитала.
С ограничением российского рынка перед финансовыми властями стоит задача создать дополнительные возможности для привлечения акционерного капитала. Об этом 22 августа на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент Владимир Путин. В начале октября на сайте Кремля было опубликовано поручение правительству о дополнительной поддержке IPO российских компаний.
«Основными инструментами поддержки рынка первичных и вторичных размещений может стать активная деятельность регулятора по установлению лучших практик, а возможно, и лицензирование участников, как это сделано во многих странах»,— считает Эдуард Джабаров. Стимулом для развития рынка акционерного капитала, по его мнению, может стать смягчение требований к участию в таких сделках пенсионных денег.
«Успешный опыт недавних размещений придал уверенности эмитентам»,— считает Андрей Чепур. О планах выхода на рынок акционерного капитала до конца года объявили сеть магазинов мужской одежды Henderson, Калужский завод ликеро-водочных изделий «Кристалл», крупный оператор АЗС «ЕвроТранс», игрок на ломбардном рынке МГКЛ. «В так называемом пайплайне на IPO и компании, которые собирались выйти на рынок в 2021–2022 годах, но отложили свои планы: "Вкусвилл", "Азбука вкуса", владелец сети "Красное и Белое" компания Mercury Retail Group, компания "Рольф" и другие»,— полагает портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова.
По данным руководителя блока корпоративно-инвестиционного бизнеса инвестбанка «Синара» Алексея Куприянова, сегодня около 20 компаний находятся в активной стадии подготовки к первичному размещению. До конца года он не исключает до пяти размещений объемом от 1 млрд до 10 млрд руб. «Размещения будут в разных секторах рынка. В основном это быстрорастущие компании (за счет импортозамещения и госзаказов) и контрцикличные компании»,— отмечает Алексей Куприянов. Эдуард Джабаров прогнозирует суммарный объем привлеченных средств на IPO/SPO по итогам второго полугодия в размере 30 млрд руб. против 3 млрд руб. в 2022 году.
Стоит ли покупать акции выходящих на биржу компаний?
Рост российского рынка акций более чем на 50% с начала года создает благоприятные условия для привлечения акционерного капитала. Если в прошлом году инвесторы могли участвовать только в IPO Woosh и казахстанского «Казмунайгаза» (через СПБ Биржу), то в нынешнем появились Genetico, Car Money («Смарттехгрупп») и IT-разработчик «Астра».
Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин
Фото: предоставлено УК «Альфа-Капитал»
Удорожание заемного капитала из-за повышения ставки ЦБ стимулирует выход компаний на биржу. Хотя стоимость акционерного финансирования всегда выше, часто именно IPO — предпочтительный вариант, например, для небольшого бизнеса, которому сложно было бы выплачивать проценты и тело долга.
Позиции ЦБ и Минфина известны — их представители неоднократно заявляли о необходимости увеличения фри-флоата госкомпаний через новые размещения (в том числе для пополнения бюджета), а также об обязательной продаже на бирже части акций, выкупаемых у «недружественных» иностранцев. Для инвесторов положительный эффект IPO-бума заключается в расширении выбора инструментов и повышении ликвидности в случае вторичных размещений. Потенциально концентрация крупных IPO/SPO за короткое время создает риски снижения цены уже торгуемых бумаг, если для участия в сделках инвесторы что-то продают из имеющихся позиций. Но пока мы это не наблюдаем.
В четырех первичных размещениях, которые состоялись в новейшей истории российского рынка, то есть после февраля 2022 года, у покупателей акций была возможность заработать, по крайней мере теоретическая. В определенные моменты, на пиках, котировки росли после IPO на 11–219%. Сейчас акции трех компаний (Woosh, «Казмунайгаз» и Genetico) торгуются на 9%, 39% и 209% выше цены размещения и лишь Car Money — на 20% ниже. В целом можно признать сделки 2022–2023 годов удачными для их участников: при покупке всех указанных бумаг в равных долях текущая прибыль от портфеля составила бы 59%.
Если рассмотреть примеры из 2021 года, когда на биржу вышли восемь новых компаний, можно сделать вывод, что в семи случаях акции росли хотя бы в течение короткого периода, при этом в среднем максимумы находились на 25% выше цены IPO. Конечно, тогда была иной структура рынка — преобладали институциональные инвесторы, в том числе иностранные — с более длинными горизонтами, выше были ликвидность и оценки рыночных активов. Сейчас все восемь акций торгуются ниже цены размещения, потеряв от 11% до 81%. И тут нельзя все списывать на геополитический фактор — российский рынок в целом (если брать индекс Мосбиржи полной доходности, с учетом дивидендов) уже практически восстановился до уровней конца 2021 года.
Следует учитывать, что более 80% оборота по акциям теперь обеспечивают физические лица, которые по сравнению с институционалами более склонны к краткосрочным вложениям и эмоциональным решениям. К тому же для среднего клиентского портфеля, не превышающего 100 тыс. руб., ликвидность акций при размещении не имеет такого же определяющего значения, как для крупных игроков. Это позволяет проводить IPO более мелким компаниям или размещать на бирже лишь небольшое количество бумаг — например, до 5% капитала. В результате, во-первых, формируются предпосылки для повышенной волатильности новых инструментов. Во-вторых, такие эмитенты требуют более пристального к себе внимания — оценки качества и перспектив самого бизнеса, а также оправданности предполагаемой цены сделки. В отличие от тех же крупных фондов, обладающих собственной командой экспертов, частные инвесторы имеют гораздо меньше возможностей в этом плане.
Допустим, компания вам нравится, но вы сомневаетесь: вложиться в нее или нет. При принятии решения об участии в размещении (если речь идет именно об инвестициях, а не о попытке быстро и много заработать на спекуляциях) важно детально изучить материалы, которые раскрывает эмитент. Необходимо оценить, насколько его продукты или услуги будут востребованы в дальнейшем, какие темпы роста он сможет показать. В идеале — построить финансовую модель и соотнести ее с ценой IPO и стоимостью аналогичных публичных компаний.
Играет роль и объем размещения — как в абсолютном выражении в деньгах, так и в виде процента от акционерного капитала. Чем меньше инвесторам предлагается акций, тем меньшая доля спроса при прочих равных будет удовлетворена. В этом случае дефицит бумаг при размещении с большой вероятностью может транслироваться в их последующие покупки уже на открытом рынке, что будет способствовать росту цены.
Надо быть готовым к высокой волатильности в акциях после IPO, особенно если это небольшие и не очень ликвидные истории. Например, бумаги Woosh, открывшись на 30% выше цены размещения (185 руб.), уже через три дня просели более чем на 30%, восстановление до исходного уровня заняло около трех месяцев. Четкое понимание бизнеса эмитента, подкрепленное цифрами и собственными оценками, поможет сохранить спокойствие и избежать импульсивных действий.
Инвестирование в компании, не имеющие публичного трек-рекорда в плане корпоративного управления, сопряжено с повышенным риском, поэтому более чем важна диверсификация. В качестве иллюстрации достаточно вспомнить наш пример с доходностью четырех последних IPO: равновзвешенный портфель из новых акций вырос на 59%, однако при неудачном вложении в одного эмитента можно было бы потерять 20%. Кроме того, можно воспользоваться помощью профессионалов: управляющие участвуют в роуд-шоу компаний, выходящих на IPO, руководствуясь финансовыми моделями при принятии решений, благодаря многолетнему опыту говорят с эмитентами на одном языке и знают, на что обращать внимание.
По поручению президента правительство совместно с ЦБ должно до 1 ноября принять дополнительные меры по поддержке российских IPO, установить плановые значения по развитию рынка и обеспечить расчет фактических показателей. Эксперты полагают, что помимо утверждения таргетов по количеству сделок будет сделан акцент и на качестве размещений, в частности на мерах по стабилизации цен акций после выхода компаний на биржу. Внимание руководства страны вселяет надежду, что IPO будут привлекательными как для инвесторов, так и для эмитентов.
В отсутствие внешних и внутренних шоков в 2024 году можно ожидать роста активности на рынке акционерного капитала. «Трансформация экономики России в связи с уходом иностранных компаний и перераспределением долей рынка является стимулом для проведения IPO компаний—бенефициаров такой перестройки. Для успешного освоения освободившихся ниш компаниям требуются дополнительные средства, и они могут продемонстрировать инвесторам хорошие перспективы роста»,— считает Татьяна Симонова.
«Мы ведем диалог более чем с 15 российскими компаниями, которые могут дойти до рынка акционерного капитала в 2024 году»,— рассказал господин Джабаров. При сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры можно ожидать увеличения среднего размера сделки, тем более если сохранится активное участие институциональных инвесторов. «Сейчас эмитенты опасаются выходить на большой объем из-за неопределенности со спросом, но со временем размеры сделок будут расти»,— считает Андрей Чепур.