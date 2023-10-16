Из Челябинска снова будут курсировать поезда в Ташкент

В декабре возобновится движение междугороднего поезда Челябинск – Ташкент, отмененного из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Российские железные дороги».

С 10 декабря на всей сети РЖД вводится новый график движения и план формирования поездов, который будет действовать в течении года. В том числе будет восстановлено движение трех международных поездов – Минск – Минеральные Воды, Минск – Архангельск и Челябинск – Ташкент.

Движение поезда №365/366 между Челябинской областью и Узбекистаном было остановлено в марте 2020 года из-за пандемии нового коронавирусной инфекции. Состав отправлялся из Челябинска дважды в неделю и следовал через Казахстан. Время в пути – почти 59 часов. Новое расписание движения поезда на сайте РЖД пока не представлено.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте