Домам на улице Пугачева отказали в культурной ценности

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга отказался признать историко-культурную ценность комплекса зданий Центрального производственного ремонтного предприятия (ЦПРП) «Ленэнерго» на улице Пугачева, 5–7, лит. А, В, кроме здания Школы фабрично-заводского ученичества постройки 1930-х годов. С 2021 года участок 2,3 га под бывшим ЦПРП находится в аренде у ООО «РСТИ на Пугачева (СЗ)» Федора Туркина и Нины Креславской. Эксперты рынка недвижимости считают, что здесь можно построить 40–50 тыс. кв. м жилья эконом-класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совладельцу РСТИ Федору Туркину, вероятно, придется еще не раз столкнуться с сопротивлением градозащитников при реализации проекта на улице Пугачева

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Совладельцу РСТИ Федору Туркину, вероятно, придется еще не раз столкнуться с сопротивлением градозащитников при реализации проекта на улице Пугачева

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Совет рассмотрел вопрос историко-культурной ценности комплекса зданий ЦПРП «Ленэнерго» по заявлению граждан о включении комплекса в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщила в конце прошлой недели пресс-служба КГИОП. Комплекс расположен в Красногвардейском районе Петербурга, в квартале, ограниченном улицами Пугачева, Комарова и проспектом Металлистов. Служебные постройки ЦПРП члены совета не сочли заслуживающими статуса памятника, за исключением здания школы, историко-культурную ценность которой совет предложил рассмотреть совместной рабочей группе КГИОП и Санкт-Петербургского союза архитекторов, занимающейся изучением зданий советского периода.

В данной локации Большой Охты законом защищены только дореволюционные постройки, но градозащитники напоминают, что в других районах под охрану попадают здания, построенные до 1957 года, а здесь, по их мнению, речь идет о ярком образце конструктивизма с элементами стиля ар-деко в декоративном убранстве фасада. Ранее за признание комплекса памятником выступала главный научный сотрудник отдела истории архитектуры и градостроительства Нового времени, доктор архитектуры, чл.-корр. РААСН, профессор кафедры искусствоведения и культурологии СПГХПА им. Штиглица и член совета по сохранению культурного наследия Маргарита Штиглиц. По ее мнению, здание школы является выдающимся памятником ленинградской архитектуры 1930-х годов. Школа сыграла значимую роль в градостроительном развитии Большой Охты, а ее выпускники и учащиеся внесли вклад в дело героической обороны Ленинграда в годы блокады.

В 2021 году СМИ сообщали, что участок под зданиями «Ленэнерго» площадью 2,3 га получило в аренду ООО «РСТИ на Пугачева (СЗ)», учрежденное в ноябре 2020 года владельцами холдинга «Росстройинвест» (РСТИ) Федором Туркиным и Ниной Креславской, что подтверждено записью в ЕГРН. Активисты тогда посчитали, что над комплексом нависла угроза сноса. Как рассказал «Ъ-СПб» градозащитник Олег Мухин, застройщик вряд ли будет сносить соседние здания отдельно от школы. «Проектная документация будет готовиться на весь квартал,— предполагает активист.— Мы надеемся, что с участием Союза архитекторов и лично Маргариты Сергеевны Штиглиц будет принято решение признать школу памятником. За школу мы будем бороться до конца».

По действующим Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), на участке можно возводить только промышленные здания, высота застройки ограничена 9–10 этажами. В случае изменения статуса земли у площадки есть хорошие перспективы жилой застройки, полагает руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. По оценке эксперта, на предполагаемом пятне можно построить 40–50 тыс. кв. м жилья эконом-класса.

Возможно, застройщику придется сохранить школу, если ее признают памятником, продолжает господин Дуванов. «Восстанавливать старые здания обычно невыгодно, поскольку для приведения их к современным нормам вложения будут значительные и сопоставимые со строительством нового объекта, но иногда это единственный способ получить градостроительные документы»,— предупреждает представитель NF Group в Санкт-Петербурге.

Александра Тен