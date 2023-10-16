Дефицит в атаке

Футболисты «Ленинградца», выступающие в Первой лиге, неудачно проводят осень. В семи последних турах чемпионата России — всего одна победа. Очередное поражение команда из Ленинградской области потерпела в субботу, проиграв в Грозном «Алании» 0:1. Теперь «Ленинградец» — в зоне вылета, на 16-м месте турнира из 18 клубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Грозном команда Сергея Кирьякова сыграла достойно, снова сделав ставку на «выездную модель»

Фото: ФК «Ленинрадец» ВКонтакте В Грозном команда Сергея Кирьякова сыграла достойно, снова сделав ставку на «выездную модель»

Фото: ФК «Ленинрадец» ВКонтакте

Справедливости ради, надо сказать, что «Алания» сейчас лидирует в Первой лиге. Свои домашние матчи она проводит в Грозном, так как стадион во Владикавказе уже не первый сезон в процессе стройки. А у «Ленинградца» — эпидемия травм, что всегда бьет по команде, у которой квалифицированных игроков набирается только на основной состав.

В Грозном команда Сергея Кирьякова сыграла достойно, снова сделав ставку на «выездную модель», которая принесла успех «Ленинградцу» в предыдущем гостевом матче — с московским «Торпедо» (3:2). Но на этот раз не удалось забить голов. А хозяева реализовали свой момент в середине второго тайма, когда получили шанс на «стандарт». Причем отправили мяч в сетку с третьего добивания. Вратарь гостей Андрей Зайцев несколько раз спас команду. Сергей Кирьяков даже назвал этот эпизод полумоментом после матча. И сказал, что «так нельзя играть» в обороне.

В ответных атаках у «Ленинградца» был шанс сравнять счет. Однажды мяч отскочил в перекладину, в другой раз «чиркнул» по штанге. Но в целом темно-синим не хватило мастерства, как и во многих других матчах.

Команда мало забивает. В лучшем случае — один гол. Две победы были одержаны в чемпионате со счетом 1:0 (над «Енисеем» и «Соколом»). «Торпедо» было обыграно в Москве 3:2, и это единственных случай, когда игрокам «Ленинградца» удалось дважды поразить чужие ворота. Маловато для 14 туров. В итоге у областных — десять забитых мячей. Это предпоследний результат в лиге. Хуже дела только у «Кубани», которую тренирует Вадим Евсеев, автор известного афоризма о том, что «смысл футбола не в забитии голов». И то с приходом Евсеева в «Кубань» она стала побеждать. Прежде команда терпела неудачи, и сейчас на ее счету девять забитых голов.

Также мало забивает «Нефтехимик» — 12 мячей. Как раз с ним «Ленинградец» встречается на «Петровском» в следующем матче 22 октября. Команда из Нижнекамска занимает 14-е место, имея 16 очков, а «Ленинградец» — 16-е место с 14 очками. Ниже него только «Кубань», набравшая 12 баллов, и «Волгарь», у которого девять. Ворота астраханской команды защищает Даниил Одоевский, принадлежащий «Зениту»: за «Волгарь» он играет на правах аренды. В группе аутсайдеров также находится новороссийский «Черноморец», который тренирует Константин Зырянов, бывший игрок «Зенита».

С «Кубанью», «Волгарем» и «Черноморцем» областным играть в ближайших турах чемпионата России. Но до этого еще предстоит тяжелый выезд в Хабаровск, где редко кто добывает очки, встречаясь с местным СКА. Игры с непосредственными конкурентами, а также с «Тюменью», которая в прошлом сезоне, как и «Ленинградец», выступала во Второй лиге, определят перспективы команды из Ленобласти во второй части сезона. Она начнется весной.

А пока надо стараться набрать максимум очков, чтобы подняться из подвала таблицы, занять безопасные рубежи. И уже надеяться на зимнее трансферное окно, где можно будет пополнить состав качественными игроками. Особенно «Ленинградцу» нужны те, кто умеет забивать голы.

Кирилл Легков