Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дефицит в атаке

«Ленинградец» потерпел очередное поражение, не сумев забить голов

Футболисты «Ленинградца», выступающие в Первой лиге, неудачно проводят осень. В семи последних турах чемпионата России — всего одна победа. Очередное поражение команда из Ленинградской области потерпела в субботу, проиграв в Грозном «Алании» 0:1. Теперь «Ленинградец» — в зоне вылета, на 16-м месте турнира из 18 клубов.

В Грозном команда Сергея Кирьякова сыграла достойно, снова сделав ставку на «выездную модель»

В Грозном команда Сергея Кирьякова сыграла достойно, снова сделав ставку на «выездную модель»

Фото: ФК «Ленинрадец» ВКонтакте

В Грозном команда Сергея Кирьякова сыграла достойно, снова сделав ставку на «выездную модель»

Фото: ФК «Ленинрадец» ВКонтакте

Справедливости ради, надо сказать, что «Алания» сейчас лидирует в Первой лиге. Свои домашние матчи она проводит в Грозном, так как стадион во Владикавказе уже не первый сезон в процессе стройки. А у «Ленинградца» — эпидемия травм, что всегда бьет по команде, у которой квалифицированных игроков набирается только на основной состав.

В Грозном команда Сергея Кирьякова сыграла достойно, снова сделав ставку на «выездную модель», которая принесла успех «Ленинградцу» в предыдущем гостевом матче — с московским «Торпедо» (3:2). Но на этот раз не удалось забить голов. А хозяева реализовали свой момент в середине второго тайма, когда получили шанс на «стандарт». Причем отправили мяч в сетку с третьего добивания. Вратарь гостей Андрей Зайцев несколько раз спас команду. Сергей Кирьяков даже назвал этот эпизод полумоментом после матча. И сказал, что «так нельзя играть» в обороне.

В ответных атаках у «Ленинградца» был шанс сравнять счет. Однажды мяч отскочил в перекладину, в другой раз «чиркнул» по штанге. Но в целом темно-синим не хватило мастерства, как и во многих других матчах.

Команда мало забивает. В лучшем случае — один гол. Две победы были одержаны в чемпионате со счетом 1:0 (над «Енисеем» и «Соколом»). «Торпедо» было обыграно в Москве 3:2, и это единственных случай, когда игрокам «Ленинградца» удалось дважды поразить чужие ворота. Маловато для 14 туров. В итоге у областных — десять забитых мячей. Это предпоследний результат в лиге. Хуже дела только у «Кубани», которую тренирует Вадим Евсеев, автор известного афоризма о том, что «смысл футбола не в забитии голов». И то с приходом Евсеева в «Кубань» она стала побеждать. Прежде команда терпела неудачи, и сейчас на ее счету девять забитых голов.

Также мало забивает «Нефтехимик» — 12 мячей. Как раз с ним «Ленинградец» встречается на «Петровском» в следующем матче 22 октября. Команда из Нижнекамска занимает 14-е место, имея 16 очков, а «Ленинградец» — 16-е место с 14 очками. Ниже него только «Кубань», набравшая 12 баллов, и «Волгарь», у которого девять. Ворота астраханской команды защищает Даниил Одоевский, принадлежащий «Зениту»: за «Волгарь» он играет на правах аренды. В группе аутсайдеров также находится новороссийский «Черноморец», который тренирует Константин Зырянов, бывший игрок «Зенита».

С «Кубанью», «Волгарем» и «Черноморцем» областным играть в ближайших турах чемпионата России. Но до этого еще предстоит тяжелый выезд в Хабаровск, где редко кто добывает очки, встречаясь с местным СКА. Игры с непосредственными конкурентами, а также с «Тюменью», которая в прошлом сезоне, как и «Ленинградец», выступала во Второй лиге, определят перспективы команды из Ленобласти во второй части сезона. Она начнется весной.

А пока надо стараться набрать максимум очков, чтобы подняться из подвала таблицы, занять безопасные рубежи. И уже надеяться на зимнее трансферное окно, где можно будет пополнить состав качественными игроками. Особенно «Ленинградцу» нужны те, кто умеет забивать голы.

Кирилл Легков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...