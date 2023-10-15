Главные новости к утру 15 октября
Над Россией уничтожены 27 беспилотников. Больше всего — в Курской области.
Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции, сообщили источники Axios. Предупреждение было передано через спецкоординатора ООН, который провел встречу с главой МИД Ирана. Постпредство Ирана при ООН публично обвинило Израиль в военных преступлениях и предупредило о возможных последствиях. Постпред Израиля разорвал связи с координатором ООН за контакты с Ираном.
По информации The New York Times, Израиль планировал начать наземную операцию на выходных, но отложил ее из-за облачной погоды. ЦАХАЛ направит на захват города Газа десятки тысяч военных. Целью также ставится уничтожение высшего политического и военного руководства «Хамаса».
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
США отправили в Восточное Средиземноморье еще одну авианосную ударную группу. Причиной названы «усилия по сдерживанию враждебных действий против Израиля и любых попыток расширить эту войну».
Президент США Джо Байден провел отдельные телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Первому он предложил помощь в обеспечении сектора Газа гуманитарной помощью, а второму — военную поддержку для противостояния «Хамасу». Господин Аббас во время переговоров отверг идею изгнания палестинцев из сектора Газа.
Сирийский аэропорт в Алеппо вновь выведен из строя после израильских ударов, сообщило Минобороны Сирии. Аэропорт восстановил работу только накануне, 14 октября, после обстрела 12 октября.