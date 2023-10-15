Главы муниципалитетов Прикамья не поддержали возвращение прямых выборов

Руководители 11 муниципалитетов Пермского края подготовили отзывы на проект закона о возвращении прямых выборов глав городских и муниципальных округов. Ни один из глав проект не поддержал. Соответствующие документы опубликованы в базе данных заксобрания Пермского края «Кабинет депутата».

Так, в отзыве администрации Кудымкарского муниципального округа утверждается, что действующий порядок отбора глав по конкурсу с последующим утверждением местной думой «основан на принципе профессионального подхода к оценке кандидатов конкурсной комиссией». Администрация округа полагает, что возращение к прямым выборам приведет к увеличению расходов муниципальных бюджетов. Глава Пермского муниципального района Владимир Цветов также считает, что действующий механизм отбора глав территорий позволяет создать условия для того, чтобы муниципалитеты возглавляли квалифицированные лица, «чей уровень и качество профессиональной подготовки способствуют успешному решению возложенных на них задач, связанных с жизнеобеспечением населения муниципальных образований».

Законопроект, допускающий проведение прямых выборов глав муниципалитетов Прикамья (за исключением ЗАТО Звездный), был внесен на рассмотрение краевого парламента руководителями оппозиционных фракций Анной Барановой (КПРФ), Олегом Постниковым (ЛДПР), Вероникой Куликовой («Справедливая Россия — За правду») и Денисом Шитовым («Новые люди») в начале октября. Инициатива может быть рассмотрена на октябрьском заседании заксобрания.