Умерла актриса Пайпер Лори, сыгравшая в сериале «Твин Пикс»

Американская актриса Пайпер Лори умерла в возрасте 91 года, сообщила ее агент Марион Розенберг Associated Press. Она сыграла роль сестры бывшего владельца лесопилки Кэтрин Мартелл в сериале «Твин Пикс».

Агент сообщила, что госпожа Лори «умерла от старости». Госпожа Розенберг добавила, что актриса «имела выдающийся талант и была замечательным человеком».

Пайпер Лори родилась 22 января 1932 года в Детройте (штат Мичиган, США). Ее бабушки и дедушки были еврейскими иммигрантами из Польши и России. За игру в «Твин Пиксе» она получила «Золотой глобус». Трижды номинировалась на премию «Оскар» — за работы в фильмах «Мошенник» (1962), «Кэрри» (1976) и «Дети меньшего бога» (1986). Среди других ее работ — роли в фильмах «Бильярдист» (1961), «Возвращение в страну Оз» (1985), «Факультет» (1998) и сериале «Поющие в терновнике» (1983).

Леонид Уварчев