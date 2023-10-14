Главные новости за 14 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Около 7:10 мск над акваторией Черного моря вблизи сочинского побережья средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата.

Группа сочинских риелторов потребовала от владельцев сайтов недвижимости заблокировать объявления о продаже незаконно возведенных объектов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу на нарушение прав 250 многодетных семей из Адыгеи, получивших земельные участки без инфраструктуры.

По всем полосам Крымского моста досрочно открыли движение после ремонта.

В Краснодаре у дома купца Лихацкого заработала бесплатная парковка.

Вице-мэру кубанской столицы Лилиане Егоровой военные из ЛНР вручили медаль «От благодарного луганского народа».

ООО «Чистая станица» лишено статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Староминской зоне.

В Сочи в День народного единства проведут «Сочи Марафон» и «Бокс-Забег».

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