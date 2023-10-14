Вице-мэру Краснодара Лилиане Егоровой вручили медаль от луганского народа

Вице-мэру кубанской столицы Лилиане Егоровой военные из ЛНР вручили медаль «От благодарного луганского народа». Об этом сообщила муниципальная телекомпания «Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТРК «Краснодар» Фото: ТРК «Краснодар»

Медаль Лилиане Егоровой вручил командир полка, полковник с позывным «Хас». Замглавы Краснодара помогает организовывать передачу гумпомощи бойцам в зону СВО и оказывает поддержку в проведении акции «Посылка солдату».

Вместе с ней награду получила также школьница Аня, которая вместе с родителями помогает волонтерам на складе. Сегодня она передала очередную партию детских писем для бойцов.

Андрей Обнорский

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