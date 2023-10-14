СКР проверит факт выдачи многодетным семьям Адыгеи участков без инфраструктуры
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу на нарушение прав 250 многодетных семей из Адыгеи, получивших земельные участки без инфраструктуры. Об этом сообщает Информационный центр СКР.
В видеообращении говорится, что в 2019 году в Тахтамукайском районе республики гражданам предоставлены земельные участки, не обеспеченные газо- и водоснабжением, а также не подключенные к электросетям. Кроме этого, сообщается об отсутствии межевания и отсутствии подъездных дорог. По предварительным данным, неоднократные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли, и уже более четырех лет они не могут приступить к строительству домов.
Глава СКР поручил руководству республиканского управления провести проверку и доложить о ее результатах. Вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Читайте нас в Telegram