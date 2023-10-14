В Краснодаре у дома купца Лихацкого заработала бесплатная парковка

С субботы в Краснодаре у дома купца Лихацкого на улице Красной начала работу временная бесплатная парковка. Об этом сообщает муниципальный центр управления Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал МЦУ Краснодара Фото: Telegram-канал МЦУ Краснодара

Эта территория находится в пределах исторического квартала. Ранее власти Краснодара сообщали, что временное использование исторического квартала данным способом продлится до старта реконструкции. За это решение проголосовали жители кубанской столицы.

Сейчас на территории расположены несколько объектов культурного наследия и ценных градоформирующих объектов. Предлагается обустроить территории, которые находятся внутри квартала и не видны с пешеходной части улиц. На одной из них намерены разместить исторический базар, переведя туда часть ярмарки выходного дня. Также предусмотрено размещение объектов питания.

В настоящее время продолжается оформление земельно-правовой документации для реконструкции данного участка.

Михаил Волкодав

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