Регоператор по обращению с ТКО в Староминской зоне лишен статуса

ООО «Чистая станица» лишено статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Староминской зоне. Об этом сообщает министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Поводом для принятия решения стали недостатки в работе регоператора в станицах Ленинградской и Каневской. Их жители неоднократно обращались в региональное министерство ТЭК и ЖКХ, жалуясь на нарушение сроков вывоза отходов и переполнение контейнерных площадок. Специалисты министерства встречались с жителями и руководством ООО «Чистая станица». Директор предприятия согласился с допущенным нарушением графика вывоза мусора, объяснив недостатки в работе регоператора неукомплектованностью штата водителей. Однако ситуация исправлена не была, и ведомство приняло соответствующие меры.

Отмечается, что решение о лишении ООО «Чистая станица» статуса регоператора по обращению с ТКО действует с 13 октября.

Власти поясняют, что в соответствии с законодательством организация обязана исполнять обязанности регоператора до начала работы нового регоператора, который будет определен по результатам конкурса.

Михаил Волкодав

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