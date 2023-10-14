У побережья Сочи сбили два беспилотника

Около 7:10 мск над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края уничтожили два беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны сработали в Сочи, уточнил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших и разрушений на курорте нет. Аэропорт и все системы города работают в штатном режиме. Мэр Сочи подчеркнул, что ситуация находится на контроле регионального оперативного штаба.

«Спасибо всему нашему силовому блоку. Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте все спокойно»,— отметил Алексей Копайгородский.

В прошлый раз беспилотник над территорией Краснодарского края сбили 1 октября. Район происшествия не уточнялся, но пользователи соцсетей сообщали о дроне в Адлерском районе Сочи.

Татьяна Ручкина

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