В Сочи в День народного единства проведут «Сочи Марафон» и «Бокс-Забег»

В Сочи во время ноябрьских выходных по случаю Дня народного единства проведут «Сочи Марафон» и «Бокс-Забег», в которых будут участвовать спортсмены из 80 регионов России. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Эти забеги являются крупнейшими соревнованиями в календаре Минспорта РФ. Ожидается, что в них примут участие около 20 тыс. спортсменов и болельщиков. Дистанции пройдут по улицам исторического центра.

На рабочем совещании мэр поручил оказать необходимую поддержку организаторам и принять все меры, чтобы временное перекрытие ряда улиц доставило как можно меньше неудобств жителям и гостям курорта.

По данным сочинских властей, в этом году на курорте должно быть проведено порядка 750 спортивных и физкультурных мероприятий городского, краевого и всероссийского уровня.

Михаил Волкодав

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