Сочинские риелторы потребовали заблокировать объявления о продаже самостроев

Группа сочинских риелторов потребовала от владельцев сайтов недвижимости заблокировать объявления о продаже незаконно возведенных объектов. Об этом сообщил вице-мэр города Олег Бурлев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Чиновник рассказал в своем Telegram-канале, что Гильдия риелторов Сочи помогает городским властям в работе по пресечению самовольного строительства. Мониторинговая группа из числа добросовестных риелторов выявила в интернете объявления о 45 незаконных постройках, которые активно предлагаются к продаже через агентства недвижимости. Информация о них передана владельцам сайтов с требованием о ее блокировке.

Помимо этого гильдия обратилась в 52 агентства с предложением присоединиться к деятельности по пресечению продажи незаконного жилья. На предложение уже откликнулся агрегатор по продаже недвижимости «ДомКлик». Также сейчас готовится к подписанию хартия о профессиональной этике риелторов, которая будет регламентировать деятельность на рынке недвижимости и объединит всех добросовестных игроков рынка, сообщил вице-мэр.

Михаил Волкодав

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