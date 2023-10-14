На Крымском мосту открыто движение автомобилей по всем четырем полосам

Крымский мост полностью восстановлен, открыто движение автомобилей по всем четырем полосам. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, уточнив, что движение открыли на 18 дней раньше запланированного срока.

«Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за 8 часов»,— написал господин Хуснуллин в Telegram-канале.

Сегодня, 14 сентября, на левой стороне Крымского моста открыли движение легковых автомобилей. Полностью восстановить поврежденные участки моста планировали к 1 ноября.

В июле Крымский мост атаковали надводные БПЛА, в результате было повреждено дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. При этом железнодорожное полотно и опоры моста остались целы.

Лусине Баласян