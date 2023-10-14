Федеральный поставщик лекарств предъявил иск пермским фармацевтам более чем на 1 млрд рублей

Арбитражный суд города Москвы принял к производству иск АО «Центр внедрения «Протек» к ООО «Годовалов» пермских предпринимателей Андрея Годовалова и Николая Шаврина (развивают сеть аптек под брендом «Аптека от склада»). По информации в картотеке суда, федеральный дистрибьютор лекарств требует от компании 1,2 млрд руб. Заседание по иску назначено на 4 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Годовалов» было учреждено господами Годоваловым и Шавриным в Москве в 2006 году. По информации на сайте компании, сегодня она работает более чем в 37 регионах РФ и владеет пятью складскими комплексами и логистическими центрами в Перми, Шолохово (Московская область), Кирове, Тюмени и Новосибирске. Выручка ООО «Годовалов» за 2022 год составила 17,4 млрд руб., чистая прибыль — 198,9 млн руб.

С лета компания столкнулась с массовыми претензиями контрагентов. В суд с заявлением о банкротстве обратилась смоленская компания «Еврокэп», выпускающая колпачки, пробки и другие укупорочные средства для тары. Заявление было подано 2 октября и к производству пока не принято, сумма требований «Еврокэп» не указана. ПАО «Сбербанк России», которое ранее само намеревалось инициировать банкротство ООО «Годовалов», 4 октября направило в суд заявление о вступлении в дело.

С 6 октября ООО «Годовалов» находится в стадии ликвидации.