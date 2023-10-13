Главные новости за 13 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Red Wings объявила об увеличении числа рейсов из Тель-Авива в Сочи. В авиакомпании это объясняют возросшим спросом на перелеты из Израиля, оказавшегося в эпицентре боевых действий.

В Сочи погиб известный российский коуч Алексей Милованов. Он выпал из окна восьмого этажа. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Уступку требований по кредитным обязательствам бывшего руководителя банка «Крыловский» Игоря Гретнева выставят на торги за 5,8 млрд руб.

Ялтинский международный экономический форум в 2023 году проведут в Москве 23 и 24 октября. Ранее мероприятие несколько раз переносили — сначала из-за ковида, затем из-за СВО.

В Волгограде умерла пассажирка самолета, летевшего из Москвы в Сочи. Борт экстренно приземлился из-за того, что ей резко стало плохо.

Краснодарский активист Виталий Черкасов внес предложения по проекту Устава Краснодара, подразумевающие возможность депутатов городской думы признать «неудовлетворительными» результаты деятельности мэра с его последующей отставкой.

Отопительный сезон в Краснодаре планируют начать 16 октября, но постановление о его старте пока не издано.

Президент России Владимир Путин предложил разместить в Сочи штаб-квартиру организации по русскому языку.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram