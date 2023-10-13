Известный в РФ коуч Алексей Милованов погиб после падения с 8-го этажа в Сочи
В Сочи с восьмого этажа выпал известный в России коуч Алексей Милованов. После падения мужчина скончался, подтвердили «Ъ-Кубань» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: t.me / MilovanovProSale
В ведомстве по факту смерти коуча организовали проверку. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
По данным Telegram-канала Mash, трагедия произошла утром 11 октября. Мужчине резко стало плохо, у него случился острый эпилептический приступ, и он упал. Коуч скончался в реанимации. Ему было 37 лет.
Алексей Милованов — ведущий эксперт в области построения продающих вебинаров и выступлений. В 2021 году он победил в номинации «Эксперт года в онлайн-продажах» журнала Persono. Мужчина стал автором трех книг, посвященных теме больших продаж на вебинарах и выступлениях. Он являлся наставником ведущих экспертов рынка онлайн-образования.