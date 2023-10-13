Авиаперевозчик Red Wings увеличит число рейсов из Тель-Авива в Сочи

Авиакомпания Red Wings объявила об увеличении числа рейсов из Тель-Авива в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Число полетов будет увеличено из-за роста спроса на перелеты из Израиля. В компании заявили о получении большого числа обращений от пассажиров, желающих ускорить срок возвращения в РФ.

«Выполнение интенсивной летной программы будет продолжено до полного удовлетворения потребности со стороны граждан Российской Федерации и иных лиц, желающих вылететь из Израиля в Россию»,— говорится в сообщении.

В период с 14 по 16 октября перевозчик выполнит семь рейсов по маршруту Тель-Авив — Сочи. В компании заявили о росте тарифа на перелеты из Израиля, вызванном повышенным спросом.

Анастасия Донскова

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