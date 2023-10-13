Пассажир летевшего в Сочи самолета умер в аэропорту Волгограда

Днем 12 октября в Волгограде лайнер Airbus A-321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку. Борт летел из Москвы в Сочи. Причиной экстренной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров, сообщает издание 93.ru.

В аэропорту Волгограда подтвердили, что борт экстренно приземлился. Командир экипажа запросил реанимацию к трапу. Самолет позже вылетел в пункт назначения.

Сообщается, что пассажирка умерла до прибытия медиков.

Вячеслав Рыжков

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