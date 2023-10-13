СМИ: отопительный сезон в Краснодаре начнется с 16 октября

Начало отопительного сезона в Краснодаре намечено на 16 октября, как сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на источник в теплосетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В администрации города «Ъ-Кубань» сообщили, что постановление о сроках старта сезона отопления еще не издано.

«Старт отопительного сезона объявят, когда в районе пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха продержится на отметке 8 градусов. Для соцобъектов действует исключение — отопление им подают по заявочному принципу»,— сообщает МЦУ Краснодара ос ссылкой на департамент городского хозяйства и ТЭК.

На конец сентября текущего года, по данным мэрии, к отопительному сезону подготовили 7,35 тыс. из 7,43 тыс. многоквартирных жилых домов, 4,64 тыс. из 4,68 тыс. частных домов, 262 котельные из 292.

Анастасия Донскова

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