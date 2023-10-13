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Активист Черкасов предложил изменить Устав Краснодара для отставки мэра

Краснодарский активист Виталий Черкасов внес предложения по проекту Устава Краснодара, подразумевающие возможность депутатов городской думы признать «неудовлетворительными» результаты деятельности мэра с его последующей отставкой. Об этом господин Черкасов написал в Telegram.

Процедура отставки главы города запускается в том случае, если такая оценка была вынесена два раза подряд. В настоящее время в Уставе города механизм оценивания отчета о работе мэра представлен возможностью утвердить или не утвердить результаты работы главы краевого центра. Виталий Черкасов полагает, что такая процедура юридически не позволит отправить мэра в отставку.

«Мэр Краснодара сегодня лишается контроля не только со стороны горожан, но и со стороны Гордумы. Это необходимо обсудить и ограничить концентрацию власти в одних руках»,— говорится в сообщении.

Норма, позволяющая давать неудовлетворительную оценку результатам работы главы городской администрации, была исключена из документа в 2023 году, несмотря на рекомендательное письмо администрации Краснодарского края, включающее этот механизм.

Публичные слушания, на которых будут представлены предложения господина Черкасова, состоятся 16 октября.

Анастасия Донскова

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