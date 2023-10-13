Внедрение регионального инвестиционного стандарта в Пермском крае подтвердила Федеральная группа при Минэкономразвития России

В Нижнем Новгороде 13 октября, в пятницу, состоялся Межрегиональный форум по реализации регинвестиционного стандарта, направленный на обмен опытом по улучшению инвестклимата в субъектах РФ. В общей сложности форум собрал более 700 участников из 89 регионов нашей страны. В хорде его работы федеральная группа при Минэкономразвития России подтвердила внедрение нового инвестиционного стандарта в 31 регионе, в том числе и Пермском крае, который вошел в число регионов, которые максимально качественно внедряют стандарт и транслируют свои практики. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В Пермском крае внедрение элементов регионального инвестиционного стандарта (РИС) происходит с 2022 года. Это инвестиционные декларации, свод инвестправил, инвесткарта, работа Агентства развития и инвестиционного комитета. Согласно опросу предпринимателей, каждый из пяти элементов показал высокую работоспособность, набрав более 80 % одобрения.

Отметим, подтверждение внедрения элементов РИС позволит Пермскому краю получить дотации, предоставляемые в целях компенсации выпадающих доходов региональных бюджетов при предоставлении возможности применения Инвествычета. Размер компенсации за счет средств федерального бюджета составляет 2/3 их суммы с учетом ограничения по видам деятельности организаций.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, подтверждение внедрения стандарта – это важный шаг на пути к более доверительному и эффективному взаимодействию власти и бизнеса. «Подтверждение стандарта для Прикамья – это признание огромной работы, проделанной органами госвласти совместно с бизнесом и для бизнеса. Мы не останавливаемся на достигнутом и наряду с улучшением элементов работы Регстандарта начали работу по формированию муниципального инвестстандарта. Сейчас это 10 минимальных требований, часть из которых уже внедрена на территории муниципалитетов для улучшения инвестклимата», – подчеркнул глава региона.