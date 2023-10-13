Сбежавший с Украины футболист Распутько может оказаться в команде из Петербурга

Футбольный защитник донецкого «Шахтера» Александр Распутько, который, как утверждают украинские СМИ, сбежал из этой команды, может оказаться в петербургском ФК «Звезда», выступающем во второй лиге чемпионата России. Об этом ссылкой на главного редактора портала «Профутбол Digital» Владимира Зверова 13 октября сообщает «Спорт день за днем».

Ранее Telegram-канал «Брутальный футбол» сообщил, что 19-летний украинец якобы попросил политического убежища в России.

Александр Распутько является уроженцем Горловки (Донецкая область). Ранее он играл за «Шахтер» — в том числе в Юношеской лиге УЕФА против «Реала», «Интера» и других европейских топ-клубов.

Уточняется, что молодой футболист не вернулся в расположение украинской команды после матча Юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном».

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