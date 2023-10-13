В Перми увеличился объем собранных штрафов за безбилетный проезд

С начала июля по конец сентября пермяки заплатили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте на 4,6 млн руб. Об этом сообщается на сайте администрации Перми. Для сравнения, почти такой же объем штрафов за неоплату проезда (4,8 млн руб.) был собран городскими властями за первое полугодие 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Повышение эффективности взыскания в мэрии объясняют ростом эффективности работы контрольно-ревизорской службы, а также интеграцией с порталом «Госуслуги».

Всего за 9 месяцев 2023 года было составлено более 16,5 тыс. протоколов за неоплату проезда в общественном транспорте. Что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 10,5 тыс. протоколов.