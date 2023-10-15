Главные новости недели в Нижегородской области к 15 октября

Гособвинение попросило приговорить экс-руководителя межрегиональных управлений Росприроднадзора Олега Кручинина к 17 годам заключения со штрафом 250 млн руб. Его обвинили в получении 11 млн руб. взяток.

Утверждена планировка территории под строительство канатной дороги через Оку от Заречного бульвара до проспекта Гагарина. На следующем этапе концессионер «Урбантех» разработает эскизы, проект вынесут на общественные слушания.

Госкорпорация ВЭБ.РФ направила 1,2 млрд руб. на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде. Общая стоимость проекта составляет 51,3 млрд руб.

Взнос за капремонт в Нижегородской области намерены увеличить в полтора раза с июля 2024 года. Плата в крупных городах составит 12,8 руб. за кв. м.

12 студентов Нижегородского архитектурно-строительного университета подключатся к разработке концепции участка Грузинской улицы. Они создадут «творческую мастерскую» под эгидой АНО «Асирис».

Задержаны обвиняемые в хищении средств у обанкротившегося нижегородского банка «Ассоциация». Под домашний арест отправлены Станислав Машагин и Павел Увяткин.

Бывшего гендиректора хоккейного клуба «Торпедо» Яна Голубовского осудят заочно. Его обвиняли в растрате 17 млн руб. из кассы клуба вместе с двумя руководителями.

Нижегородская область расторгла контракт с «ГЭС-Экотех» по ликвидации «Черной дыры» — объекта накопленного экологического вреда в Дзержинске. Стоимость работ составляла 2,9 млрд руб. У подрядчика приняли работы на 2,5 млрд руб.

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