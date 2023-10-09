Утверждена планировка территории под строительство канатной дороги через Оку

Минград Нижегородской области утвердил планировку территории под строительство канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Планировку территории разработал областной Институт развития агломерации. Специалисты определили трассировку канатной дороги от Заречного бульвара до проспекта Гагарина и размещение станций. На следующем этапе концессионер «Урбантех» разработает эскизы, затем проект вынесут на общественные слушания.

При проектировании специалисты предусмотрят компенсационную высадку деревьев. На каждой станции планируется установить лифты и туалеты, а две из них оборудуют эскалаторами.

Правительство Нижегородской области заключило соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации канатной дороги с компанией «Урбантех» в феврале 2023 года. Инвестор вложит в проект 4,6 млрд руб. Открыть канатную дорогу протяженностью 3,3 км планируется в 2025 году.

Елена Ковалева