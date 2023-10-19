«Мы предлагаем раздвинуть границы»

Монетарная политика государства мотивирует отечественные банки к пересмотру условий предоставления розничных продуктов. Какую выгоду из перемен могут вынести клиенты банков и как правильно сориентироваться в переменах, «Деньги» попросили рассказать Игоря Алутина, управляющего директора проекта «Финуслуги» Московской биржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской Биржи Игорь Алутин

Фото: Предоставлено пресс-службой Московской биржи Управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской Биржи Игорь Алутин

Фото: Предоставлено пресс-службой Московской биржи

— Ключевая ставка в третьем квартале 2023 года изменилась трижды. Очередное?заседание?совета директоров регулятора по?вопросу?ключевой?ставки?запланировано на 27 октября?2023?года. Как реагируют банки на изменение денежно-кредитной политики?

— На повышение ключевой ставки банки отреагировали в первую очередь ростом доходности по депозитам, что привело к росту портфелей вкладов в августе—сентябре. В целом, согласно данным Банка России, рынок достиг исторической отметки в 40 трлн руб. привлеченных банками средств физлиц. Вклады сейчас являются предпочтительным вариантом вложения средств для большинства россиян. Высокая вероятность сохранения повышенной ставки станет главным драйвером рекордного притока средств до конца года.

По данным аналитического центра «Финуслуг», средняя доходность вкладов сегодня в топ-50 банков находится в диапазоне 10,38–11,06% годовых. Максимальные ставки достигают 13,0–15,5% годовых.

Стоит отметить, что рынок готов к тому, что период жесткой ДКП будет достаточно долгим, поэтому темпы роста ставок по долгосрочным вкладам в октябре снова обогнали короткие вклады. После сентябрьского повышения практически все крупнейшие банки повысили ставки, а позиция крупных игроков имеет решающее значение для рынка. При отсутствии существенных изменений и геополитических событий мы ожидаем постепенной нормализации кривой доходности и сокращения разрыва между значениями индекса и ключевой ставки. При этом средняя доходность краткосрочных вкладов пока будет наиболее высокой.

Изменение ключевой ставки влияет на стоимость кредитных продуктов с задержкой — процесс этот более растянут во времени. Однако мы ожидаем роста ставок по кредитам в последнем квартале 2023 года.

По данным аналитического центра «Финуслуг», средняя полная стоимость кредитов в топ-20 банков составляет 23%. Разница с текущим уровнем ключевой ставки составляет 10 процентных пунктов — при этом максимальное отклонение индекса в 2022 году достигало около 13 п.п. Таким образом, по кредитным продуктам также есть пространство для повышения ставок.

— И вклады, и кредиты можно оформить на платформе «Финуслуги» Московской биржи. Какие еще продукты доступны пользователям? Насколько сложно их оформить?

— Платформа личных финансов «Финуслуги» создана Московской биржей в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России 15 октября 2020 года, чтобы сделать финансы доступнее для всех россиян.

Сегодня мы предлагаем самый широкий выбор финансовых продуктов и сервисов. Вклады, кредиты, народные облигации, полисы ОСАГО, страховки для ипотеки — все доступно в едином личном кабинете. Зарегистрировавшись всего лишь раз, клиент может выбрать и открыть любые продукты на платформе по принципу одного окна в режиме 24/7.

Услуги предоставляются по всей России, как в мегаполисах, так и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах. Помимо стандартной регистрации на платформе в 2023 году для удобства клиентов мы первые на финансовом рынке подключили возможность удаленной идентификации с помощью Tinkoff ID и Alfa ID, что сократило процесс регистрации на платформе до нескольких минут.

Мы не только максимально упрощаем клиентские пути, но и внедряем механики поощрения наших клиентов: регулярно проводим специальные акции, ввели реферальную программу, создали систему лояльности, с помощью которой пользователи платформы могут зарабатывать баллы — финики. Делаем все, чтобы приобретение любого финансового продукта для гражданина России было таким же простым и приятным, как, например, заказ пиццы.

— «Финуслуги» доступны только в интернет-браузере?

— Мы запустили и активно развиваем мобильное приложение «Финуслуг», в котором клиенты могут круглосуточно оформлять финансовые продукты и управлять ими из любой точки мира. Приложение можно скачать не только в App Store и Google Play, но и в AppGallery, RuStore и NashStore. На сегодняшний день более половины клиентов «Финуслуг» пользуется для совершения операций только мобильным приложением, еще 17% используют и приложение, и веб-версию платформы.

Самым популярным продуктом в приложении стали народные облигации — 77% заявок на их покупку оформлено через смартфон. Доля универсальных заявок на кредит в мобильном приложении «Финуслуг» составила 55%. Заявки на оформление вкладов на «Финуслугах» поступают через мобильное приложение и сайт практически поровну (53% и 47% соответственно).

В приложении можно посмотреть индекс доходности вкладов и сравнить ставки на «Финуслугах» и в топ-50 банков России. Также пользователям приложения доступен новый раздел «Рынки», где можно посмотреть котировки различных биржевых инструментов и добавить их в избранное.

— Какой портрет аудитории? Есть ли что-то необычное в поведении ваших пользователей?

— На сегодняшний день на сайте и в приложении «Финуслуг» обслуживается уже более 1,2 млн человек. Большинству наших пользователей от 25 до 45 лет. Это мужчины и женщины из всех регионов России.

Интересно, что наша аудитория молодеет — с момента запуска платформы доля клиентов в возрасте до 30 лет увеличилась почти в два раза и составляет сегодня почти треть. Частично мы это связываем с запуском мобильного приложения, так как молодежь не выпускает телефон из рук, а также с ростом финансовой грамотности населения, в основном опять же молодежи, которая более активно посещает образовательные мероприятия Школы Московской биржи.

Самому старшему из наших клиентов 93 года. Конечно, такой возраст скорее исключение, но оно говорит о том, что пользоваться платформой «Финуслуги» может абсолютно любой человек без каких-то особенных навыков.

Более половины наших клиентов применяют стратегию портфеля депозитов, раскладывая средства в разные банки на разные сроки, например, 3, 6 и 12 месяцев, а каждый десятый пользователь дополнительно покупает народные облигации. Мы это рассматриваем как диверсификацию своих вложений, аналогично как клиенты это делают на бирже, чтобы минимизировать свои риски.

Кроме того, у нас происходит прирост пользователей с портфелем вкладов более 2 млн руб. С одной стороны, мы видим, что «старые» клиенты периодически довносят средства и открывают новые вклады, а с другой стороны, появился сегмент клиентов, кто сразу заходит на платформу с крупной суммой средств.

— Как россияне выбирают банк для депозита? Что в этом случае предлагает платформа «Финуслуги»?

— К «Финуслугам» уже подключены более 40 банков и страховых компаний, а также на витрине представлены предложения более 150 финансовых организаций. Это и крупные федеральные игроки, и известные региональные банки. Нужно понимать, что мы проходим полноценную интеграцию с банком, и клиенты, которые открывают вклад, видят его как в нашем приложении, так и в приложениях и офисах этого банка. То есть мы проводим полноценное подключение IT-систем. То есть мы не онлайн-агрегатор, а полноценная финансовая платформа номер один в России.

Согласно нашим опросам, россияне для вклада выбирают в первую очередь тот банк, клиентом которого уже являются. Мы же предлагаем раздвинуть границы. Часто банки, особенно локальные, дают повышенный процент, экономя на целом ряде позиций. И все деньги, которые удается сберечь, добавляют в ставку по вкладам. В итоге клиенты получают более высокий процент, чем если бы они действовали стандартным способом. Так, средние ставки по платформенным вкладам выше, чем в топ-50 банков, более чем на 3 процентных пункта. А для всех новых клиентов за первый вклад предоставляется дополнительный бонус — плюс 5 процентных пунктов к любому вкладу. То есть если сейчас максимальная ставка в банке 12%, то первый вклад на платформе «Финуслуги» клиент может открыть под 17%.

— Облигации для населения — продукт, который представлен только у вас. Собираетесь ли расширять линейку бондов?

— Да, народные облигации — уникальный продукт, доступный только на «Финуслугах, — это надежныйи простой внебиржевой инструмент, который позволяет напрямую дать деньги в долг эмитенту. Для покупки народных облигаций не нужен брокерский счет — бумаги приобретаются в личном кабинете «Финуслуг». Проценты начисляются каждый день, а получить назад свои деньги, вернув облигации эмитенту, можно в любой момент. Ставка зафиксирована на весь срок облигаций и не будет снижаться при снижении ключевой ставки (как на накопительных счетах).

Для людей, которые интересуются финансовым рынком, покупка таких ценных бумаг — возможность познакомиться с одним из сберегательных инструментов и тем самым повысить свою финансовую грамотность.

На платформе были выпущены облигации для населения Калининградской области и Москвы, а также цифровые облигации МТС. Общая сумма выпусков народных облигаций на Финуслугах составила почти 5 млрд рублей. Некоторые ценные бумаги население раскупало со скоростью 40 млн руб. в час. Еще более пяти эмитентов (других регионов и крупных компаний) рассматривают выход на платформу «Финуслуги» с облигациями для населения в ближайшее время.

— Что еще делают «Финуслуги» для повышения финансовой грамотности россиян?

— Принятие финансовых решений и умение правильно управлять деньгами играют решающую роль в личном благополучии каждого человека, поэтому повышение уровня финансовой грамотности россиян — одна из важнейших задач платформы «Финуслуги».

Совместно со Школой Московской биржи и участниками рынка мы проводим мероприятия по развитию финансовой культуры, формированию ответственного отношения к сбережениям и инвестициям, повышению информированности о продуктах и услугах финансового рынка. Конкурсу по биржевой торговле «Лучший частный инвестор» в этом году исполняется 20 лет. Посоревноваться за главный приз в 1 млн руб. может любой инвестор — от новичка до профессионала. А всего будет разыграно более 600 денежных призов. Есть отдельные номинации для начинающих инвесторов и от «Финуслуг». Также поддержание и повышение уровня финансовой грамотности реализуется через обеспечение доступности финансовых услуг всему населению. Мы предлагаем россиянам удобный сервис подбора и оформления выгодных финансовых продуктов по принципу одного окна и возможность в режиме 24/7 управлять средствами из любой точки мира. Достаточно один раз зарегистрироваться на «Финуслугах».

— Какие планы у «Финуслуг» на будущее?

— Мы стремимся сделать «Финуслуги» площадкой первого выбора по сравнению и оформлению финансовых и страховых продуктов, а также обеспечить пользователям самый быстрый, бесшовный и безопасный путь входа на платформу.

Дальнейшая стратегия развития платформы направлена на закрытие всех финансовых потребностей россиян: помощь в постановке финансовых целей, предложение широкого ассортимента продуктов с онлайн-оформлением, формирование финансовой осознанности.

Андрей Савельев