По тюрьме людей не судят

Говорил ли Федор Достоевский, что об уровне цивилизованности общества можно судить по его тюрьмам?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Федор Достоевский не понаслышке знал, что такое тюрьма. В 1849 году как участник кружка петрашевцев писатель был заключен в Петропавловскую крепость. Он был признан виновным «в умысле на ниспровержение государственного порядка» и приговорен к расстрелу, который в последний момент заменили четырьмя годами каторги в Омской крепости. Этот период жизни Достоевский позднее описал в повести «Записки из Мертвого дома». Но ни там, ни в других произведениях классика фраза о «цивилизованности общества» не встречается.

Зато почти аналогичное высказывание можно обнаружить в словаре цитат Библиотеки американского Конгресса за 1989 год. Рядом с этой фразой указано: «Приписывается Федору Достоевскому. НЕ ПРОВЕРЕНО». Отметим, что за океаном это высказывание действительно имеет очень долгую историю. Так, оно неоднократно звучало в Конгрессе США, причем каждый раз с отсылкой к «Запискам из Мертвого дома». А истоки его появления лежат в пьесе «В раздоре с миром и судьбой» канадского драматурга и бывшего заключенного Джона Герберта. Он часто цитировал якобы слова русского писателя о тюрьмах и цивилизации.

В 1967 году пьеса на тюремную тему была впервые поставлена в Нью-Йорке, с чего и началась ее популярность. Позднее постановщик пьесы Давид Ротенберг основал общество по защите прав заключенных, девизом которого и стал приписываемый Достоевскому афоризм. Впрочем, еще раньше похожие очевидные мысли о необходимости гуманного отношения общества к арестантам высказывали многие известные личности, в том числе британский политик Уинстон Черчилль и его соотечественник, филантроп Джон Говард.

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.