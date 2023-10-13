Жительница Башкирии, пострадавшая от медведя, находится в тяжелом состоянии

Жительницу села Петровское Ишимбайского района, пострадавшую от нападения медведицы, госпитализировали в центральную районную больницу Ишимбая, сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии. Ее состояние оценивается как тяжелое. Ранее в минэкологии республики информировали, что у женщины перелом руки и царапины на спине.

По данным Telegram-канала Mash Batash, Татьяна Могильникова работает санитаркой в местной больнице. Нападение произошло сегодня утром, когда она шла на смену. Медведицу застрелили. С ней были три медвежонка.

По данным госкомитета республики по чрезвычайным ситуации, в текущем году жители республики сообщали о встрече с медведями 42 раза, из них 14 вызовов было в сентябре.

Влада Шипилова

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