«Инрусинвест» построит медцентр в Красноярске за 1,4 млрд рублей

Учрежденная в Красноярске новокузнецким АО «Инрусинвест» ООО «Медика Красноярск» планирует в начале 2025 года открыть медицинский центр в Красноярске. Как сообщил «Ъ-Сибирь» гендиректор ООО «Медика Красноярск» Роман Говор, в настоящее время для размещения нового медицинского центра приобретено здание в центральной части города, до конца 2024 года планируется построить еще одно. В результате общая площадь комплекса составит 6 тыс. кв м, получить медицинскую лицензию и запуститься. Объем инвестиций в новый проект согласно уже проведенному технико-экономическому обоснованию оценивается, по его словам, в 1,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Новый медцентр в Красноярске будет аналогичным новокузнецкому «Медика» (ООО «Гранд Медика», 98,28% долей у «Инрусинвеста предпринимателя Александра Говора), в нем будет и стационар, и амбулатория. Он будет оказывать частные медуслуги, тогда как центры в Новокузнецке и Новосибирске работают также по ОМС, пояснил Роман Говор.

В апреле 2017 году ООО «Гранд Медика» открыло многопрофильный одноименный (сейчас «Медика») центр с объявленными инвестициями «Инрусинвеста» 3,5 млрд руб. Сейчас, по данным сайта медцентра, его общая площадь составляет 24 тыс. кв метров, в нем работают 118 специалистов, поликлиника на 160 тыс. посещений в год, операционный блок на 10 операционных, стационар на 125 коек и др.

В 2021 году «Инрусинвест» приобрел в Новосибирске пятиэтажное здание незавершенного конгресс-центра гостиницы «Ривер парк». Сообщалось, что на площади около 10 тыс. кв. м компания планирует открыть многопрофильный медицинский центр, подобный тому, что уже работает у компании в Новокузнецке.

ООО «Медика Красноярск» зарегистрировано 12 октября 2023 года с уставным капиталом 1 млн руб.

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Игорь Лавренков