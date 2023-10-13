Инвесторы не спешат в стартапы

Объем венчурных инвестиций в мире продолжает снижаться: по данным S&P Global Market Intelligence, в третьем квартале 2023 года сумма сделок в этом секторе сократилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го — до $56,93 млрд. Количество сделок уменьшилось на 35%, до 3323. Наибольшую долю средств инвесторов в третьем квартале при этом привлек сектор технологий, медиа и телекоммуникаций — 35,5% от общего объема. Внутри этого сектора лидером (несмотря на снижение инвестиций на 41,5%) стала индустрия разработки прикладного программного обеспечения ($8,23 млрд). На втором месте по стоимости венчурных сделок — здравоохранение (16,1%), на третьем — промышленность (14,9%). Половина из десяти крупнейших сделок третьего квартала пришлась на Азию. Среди них — финансирование на $1,73 млрд китайского разработчика интегральных схем и микросхем Runpeng Semiconductor (Shenzhen) Co. Ltd., на $1,25 млрд — индийского розничного гиганта Reliance Retail и на $621 млн — производителя энергетического оборудования из КНР Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co.

Отметим, что ранее состояние глобального венчурного финансирования в третьем квартале оценила консалтингово-исследовательская компания Crunchbase — и у нее падение вложений не было столь глубоким: объем инвестиций составил $73 млрд, что на 15% меньше, чем было в третьем квартале 2022 года. При этом резкое снижение продемонстрировало финансирование проектов на ранней стадии (на 38%, до $23,4 млрд). Финансирование же стартапов на поздней стадии, наоборот, увеличилось — в годовом выражении почти на 10%, до $43 млрд.

Что касается ситуации в РФ, то, по данным компании Venture Guide, в третьем квартале рынок несколько оживился: впервые за год число сделок выросло — до 37 (во втором квартале их было 18, годом ранее — 32). В январе—сентябре проведено 82 сделки, что на 37% меньше, чем за такой же период прошлого года. При этом объем инвестиций в годовом выражении сократился более чем в шесть раз, до $41,5 млн. Лидерами по объему инвестиций стали здравоохранение, транспорт и логистика. Отметим, что в РФ продолжает расти доля сделок на ранних стадиях развития проектов: по итогам трех кварталов на них пришлось 80% от общего количества сделок.

Венера Петрова