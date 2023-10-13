Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвесторы не спешат в стартапы

Мониторинг венчурного рынка

Объем венчурных инвестиций в мире продолжает снижаться: по данным S&P Global Market Intelligence, в третьем квартале 2023 года сумма сделок в этом секторе сократилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го — до $56,93 млрд. Количество сделок уменьшилось на 35%, до 3323. Наибольшую долю средств инвесторов в третьем квартале при этом привлек сектор технологий, медиа и телекоммуникаций — 35,5% от общего объема. Внутри этого сектора лидером (несмотря на снижение инвестиций на 41,5%) стала индустрия разработки прикладного программного обеспечения ($8,23 млрд). На втором месте по стоимости венчурных сделок — здравоохранение (16,1%), на третьем — промышленность (14,9%). Половина из десяти крупнейших сделок третьего квартала пришлась на Азию. Среди них — финансирование на $1,73 млрд китайского разработчика интегральных схем и микросхем Runpeng Semiconductor (Shenzhen) Co. Ltd., на $1,25 млрд — индийского розничного гиганта Reliance Retail и на $621 млн — производителя энергетического оборудования из КНР Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co.

Отметим, что ранее состояние глобального венчурного финансирования в третьем квартале оценила консалтингово-исследовательская компания Crunchbase — и у нее падение вложений не было столь глубоким: объем инвестиций составил $73 млрд, что на 15% меньше, чем было в третьем квартале 2022 года. При этом резкое снижение продемонстрировало финансирование проектов на ранней стадии (на 38%, до $23,4 млрд). Финансирование же стартапов на поздней стадии, наоборот, увеличилось — в годовом выражении почти на 10%, до $43 млрд.

Что касается ситуации в РФ, то, по данным компании Venture Guide, в третьем квартале рынок несколько оживился: впервые за год число сделок выросло — до 37 (во втором квартале их было 18, годом ранее — 32). В январе—сентябре проведено 82 сделки, что на 37% меньше, чем за такой же период прошлого года. При этом объем инвестиций в годовом выражении сократился более чем в шесть раз, до $41,5 млн. Лидерами по объему инвестиций стали здравоохранение, транспорт и логистика. Отметим, что в РФ продолжает расти доля сделок на ранних стадиях развития проектов: по итогам трех кварталов на них пришлось 80% от общего количества сделок.

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...