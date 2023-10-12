В концерне «Покровском» назвали необоснованными обвинения Генпрокуратуры РФ

В понедельник, 9 октября, в Лабинском городском суде прошло судебное заседание по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации активов ГК «Концерн "Покровский"». В рамках заседания руководство холдинга не признало заявленные исковые требования, назвав все обвинения необоснованными, сообщил адвокат основателя холдинга Родион Ромашов.



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Напомним, Генпрокуратура добивается национализации активов основателя концерна «Покровский» Андрея Коровайко, поскольку считает бизнес основанным на коррупционных доходах, полученных во время работы бизнесмена в аппарате полпреда в Южном федеральном округе. В доход государства могут обратить 242 тыс. га земли в Краснодарском крае и около 50 агропромышленных предприятий. Стоимость земельного банка концерна, по данным Forbes, в 2021 году составляла 67 млрд руб., а весь бизнес группы, по оценкам ГП РФ, превышает 100 млрд руб.

«В ходе предварительных заседаний были отклонены все ходатайства со стороны ответчиков и третьих лиц — о привлечении не заявленных в иске собственников и акционеров предприятий, на которые обращается взыскание, о нарушении сроков исковой давности, о необходимости отдельного подтверждения судом тех обвинений, которые выдвинуты в отношении Андрея Коровайко,— сообщил Родион Ромашов.— Кроме того, сам иск основан на предположениях, а не на доказанных фактах, что дискредитирует правоохранительную систему. Так, моментом формирования у моего подзащитного умысла на совершение коррупционных действий прокурор считает защиту А. В. Коровайко диссертации в 2000 году на тему: "Реорганизация хозяйственных обществ", в процессе написания которой он приобрел обширные знания в данной сфере и использовал их для обогащения. В 2001–2004 годах, по мнению истца, Андрей Коровайко не соблюдал ограничения и запреты, налагаемые на госслужащих, и тем самым совершил коррупционное нарушение. Данный факт также никогда не устанавливался, в иске нет ни одного доказанного эпизода, где ответчиком были получены неподвержденные доходы или совершены какие-то правонарушения. Однако обоснованные возражения ответчика прокурором остаются без ответа».

Следующее судебное заседание по делу о национализации концерна назначено на 16 октября. Согласно уточненным требованиям Генпрокуратуры, по иску проходят 32 ответчика и 70 третьих лиц (растениеводческие и животноводческие хозяйства, элеваторы и сахарные заводы, торговые и сервисные компании).

Сейчас, несмотря на судебные тяжбы, все агропредприятия группы компаний работают в штатном режиме и осуществляют производственно-хозяйственную деятельность под контролем судебных приставов, в том числе: заканчивают уборку сахарной свеклы и других сельскохозяйственных культур на своих полях; готовятся к озимому севу; перерабатывают и продают продукцию АПК как на внутреннем рынке, так и экспортируют в другие страны.

«Эффективно работающие предприятия АПК являются фундаментом продовольственной безопасности страны и основой ее экспортного потенциала, стабильным источником налоговых поступлений в бюджет. Разрушение институтов частной собственности создает колоссальные риски для экономики страны, подрывает доверие инвесторов и наносит ущерб устойчивому развитию и репутации всей сельскохозяйственной отрасли»,— говорится в официальном заявлении ГК «Концерн "Покровский"».

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