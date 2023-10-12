В концерне «Покровском» назвали необоснованными обвинения Генпрокуратуры РФ
В понедельник, 9 октября, в Лабинском городском суде прошло судебное заседание по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации активов ГК «Концерн "Покровский"». В рамках заседания руководство холдинга не признало заявленные исковые требования, назвав все обвинения необоснованными, сообщил адвокат основателя холдинга Родион Ромашов.
Напомним, Генпрокуратура добивается национализации активов основателя концерна «Покровский» Андрея Коровайко, поскольку считает бизнес основанным на коррупционных доходах, полученных во время работы бизнесмена в аппарате полпреда в Южном федеральном округе. В доход государства могут обратить 242 тыс. га земли в Краснодарском крае и около 50 агропромышленных предприятий. Стоимость земельного банка концерна, по данным Forbes, в 2021 году составляла 67 млрд руб., а весь бизнес группы, по оценкам ГП РФ, превышает 100 млрд руб.
«В ходе предварительных заседаний были отклонены все ходатайства со стороны ответчиков и третьих лиц — о привлечении не заявленных в иске собственников и акционеров предприятий, на которые обращается взыскание, о нарушении сроков исковой давности, о необходимости отдельного подтверждения судом тех обвинений, которые выдвинуты в отношении Андрея Коровайко,— сообщил Родион Ромашов.— Кроме того, сам иск основан на предположениях, а не на доказанных фактах, что дискредитирует правоохранительную систему. Так, моментом формирования у моего подзащитного умысла на совершение коррупционных действий прокурор считает защиту А. В. Коровайко диссертации в 2000 году на тему: "Реорганизация хозяйственных обществ", в процессе написания которой он приобрел обширные знания в данной сфере и использовал их для обогащения. В 2001–2004 годах, по мнению истца, Андрей Коровайко не соблюдал ограничения и запреты, налагаемые на госслужащих, и тем самым совершил коррупционное нарушение. Данный факт также никогда не устанавливался, в иске нет ни одного доказанного эпизода, где ответчиком были получены неподвержденные доходы или совершены какие-то правонарушения. Однако обоснованные возражения ответчика прокурором остаются без ответа».
Следующее судебное заседание по делу о национализации концерна назначено на 16 октября. Согласно уточненным требованиям Генпрокуратуры, по иску проходят 32 ответчика и 70 третьих лиц (растениеводческие и животноводческие хозяйства, элеваторы и сахарные заводы, торговые и сервисные компании).
Сейчас, несмотря на судебные тяжбы, все агропредприятия группы компаний работают в штатном режиме и осуществляют производственно-хозяйственную деятельность под контролем судебных приставов, в том числе: заканчивают уборку сахарной свеклы и других сельскохозяйственных культур на своих полях; готовятся к озимому севу; перерабатывают и продают продукцию АПК как на внутреннем рынке, так и экспортируют в другие страны.
«Эффективно работающие предприятия АПК являются фундаментом продовольственной безопасности страны и основой ее экспортного потенциала, стабильным источником налоговых поступлений в бюджет. Разрушение институтов частной собственности создает колоссальные риски для экономики страны, подрывает доверие инвесторов и наносит ущерб устойчивому развитию и репутации всей сельскохозяйственной отрасли»,— говорится в официальном заявлении ГК «Концерн "Покровский"».
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